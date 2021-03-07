Компания из Татарстана поставила краны российским предприятиям

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«Набережночелнинский крановый завод» в 2020-2021 гг. изготовил и поставил в адрес российских предприятий новое подъемное оборудование, в частности козловые, грейферные краны, мостовые краны и шаржирный кран, а также разработал новую линейку козловых кранов «Тимер».

В конце июля 2020 года АО «НЧКЗ» изготовило и поставило в адрес московского заказчика козловой кран, грузоподъёмностью 25 тонн, предназначенный для подъема и перемещения грузов в рамках строительства в Москве Северо-Восточной хорды.

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В конце февраля пресс-служба компании «НЧКЗ» сообщила о том, что ведущее металлургическое предприятие РФ ввело в эксплуатацию новый козловой электрический кран производства АО «НЧКЗ» грузоподъемностью 16 тонн со съёмным магнитом производства.

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Во второй половине августа 2020 года на одном из металлургических предприятий РФ был принят в эксплуатацию новый мостовой магнитно-грейферный кран производства АО «НЧКЗ» грузоподъемностью 12,5 тонн и длиной пролета моста — 31,5 м.

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Также во второй половине августа в адрес еще одного металлургического предприятия был поставлен сорокапятитонный контейнерный кран, с помощью которого заказчик планировал обрабатывать до 1500 контейнеров в месяц.

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25 января 2021 года пресс-служба АО «НЧКЗ» сообщила о поставке козлового ферменного пятидесятитонного крана для мостостроительной компании, предназначенного для строительства мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5.

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Во второй половине февраля 2021 года российскому домостроительному комбинату были поставлены два десятитонных двухбалочных крана с частотным регулированием для плавности хода, предназначенные для перемещения материалов, заготовок и погрузки конечной продукции в транспортные средства.

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В конце февраля 2021 года в адрес крупнейшего российского поставщика железобетонных изделий на севере-востоке России был поставлен и успешно введен в эксплуатацию новый мостовой кран производства АО «НЧКЗ» грузоподъёмностью 20 тонн.

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28 февраля 2021 года пресс-служба АО «НЧКЗ» сообщила о том, что заводом была разработана новая линейка козловых кранов «Тимер» облегченной конструкции