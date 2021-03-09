На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького запущено новое оборудование

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5 марта на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» запущен в эксплуатацию пятикоординатный станок для изготовления модельной оснастки по чертежам, разработанным в 3D для литейного производства.

В ходе церемонии открытия генеральный директор предприятия Александр Филиппов отметил, что приобретение данного оборудования позволит повысить производительность труда более чем в два раза и не только иметь гарантировано высокое качество выпускаемой продукции и сократить время на ее изготовление.

Внедрение пятикоординатного станка позволяет:

— использовать сплошную заготовку (плиты, блока), с получением всех составных частей модели с одной установки;

— обеспечить точность изготовления модельных комплектов снизить трудозатраты и материалы по наплавке (доводке) геометрии отливок;

— сократить сроки изготовления моделей в 1,5-2 раза;

— снизить трудоемкость особенно при изготовлении крупных моделей отливок;

— исключить операции изготовления склейки, подгонки, обработки отдельных частей, узлов моделей;

— разработку чертежей детали, отливки, составных частей и мех. обработки модельной оснастки производить в 3-D формате с использованием управляющих программ для возможности работы станков с ЧПУ.

Чертежи отливок в 3D позволят провести моделирование литейных процессов в программном продукте; разработка 3-D чертежей модельного комплекта и отливки позволит внедрить прогрессивное оборудование (координатное измерительное оборудование и станки с ЧПУ и др.); изготавливать модельную оснастку из различных материалов (пластик, полимерные материалы, пенополистирол, металл и др.).