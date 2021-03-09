Алтайское предприятие запустило в серийное производство несколько новых моделей шин для сельхозмашин

Первая партия новых моделей шин, изготовленных на алтайском предприятии «Нортек», уже представлена и на выставочных стендах, и на стеллажах в торговых сетях России и ближнего зарубежья.

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Так, сельскохозяйственная шина 270/95R48 на испытаниях показала высокие характеристики качества — в среднем на стендах она проходила более 5000 километров. Эта шина рекомендована для эксплуатации на орудиях для обработки междурядий.

Крупногабаритная шина 650/70R38 сельскохозяйственного назначения также поступит в продажу в первой половине этого года. 38-дюймовая шина с унифицированной конструкцией отлично подходит для большинства марок сельскохозяйственных тракторов.

Кроме того, в начале года предприятие выпустило на рынок шину 9,5R42. Модель, которая в среднем на испытаниях проходила 4500 километров, может широко использоваться в сельском хозяйстве при обработке междурядий.

Производство новых моделей шин стало возможным благодаря модернизации производственных мощностей, которую проводят на комбинате. Так, в декабре 2020 года успешно завершили работы по установке станка для сборки покрышек грузовых автомобилей СПД 3 для первой стадии сборки 425-й покрышки, токарных станков и запустили третий по счету червячно-валковый агрегат для выпуска протекторных лент.

Завод постоянно ведет усовершенствование и обновление оборудования. Так, на предприятии модернизировали оборудование в каландровом цехе. На заводе поставили новые транспортеры на линии ДРМ-8, ДРМ-2, ДРМ-3 (диагонально-резательная машина обрезного корда), ведут монтаж транспортера на ДРМ-1. Также в рамках модернизации продолжается установка станка для шприцевания одной части протектора (обычно беговой) и каландрования второй с последующим дублированием их на каландре. Получил признание способ навивки протектора на собранный каркас покрышки — горячей узкой лентой, непрерывно поступающей из червячной машины. После запуска дуплекса планируется исключить процесс резки при изготовлении протекторов. Готовый протектор будет закатываться в картуши, которые отправят к месту сборки покрышек. Здесь картуши раскатываются и режутся на ленты требуемой длины. В этом случае упрощается механизация процессов хранения и транспортирования готовых протекторов, то есть процессов, в которых используется преимущественно ручной труд.