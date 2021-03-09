Омский НПЗ модернизировал систему управления отгрузкой топлива с причалов

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Омский НПЗ «Газпром нефти» модернизировал систему управления отгрузкой топлива с причалов. Уникальная для отрасли система обеспечивает максимальную точность при отгрузке нефтепродуктов и позволяет свести к минимуму человеческий фактор.В период речной навигации в порты Обь-Иртышского бассейна и Заполярья с ОНПЗ ежегодно направляется порядка 300 тыс. тонн дизельного топлива, бензина и авиатоплива. Автоматизация всех технологических процессов на предприятии проводится в рамках комплексной программы развития системы управления производством Омского НПЗ.

Благодаря модернизации в систему интегрирован ряд новых функций контроля. Получив задание, она подбирает резервуар с нужным количеством продукта, проверяет наличие паспорта качества на партию топлива и приступает к его отгрузке. Дополнительно в тестовом режиме на причалах ОНПЗ начал работу сервис «Мобильный обходчик». Этот инструмент позволяет централизовано координировать и контролировать действия операторов при обходе объекта."Инновационные системы контроля и управления за последние годы стали неотъемлемой частью нефтеперерабатывающего производства. Программа развития Омского НПЗ основана на внедрении технологий мирового уровня. Автоматизация процессов энергообеспечения, отгрузки нефтепродуктов, контроля качества и управления производственными объектами уже сейчас дает реальные результаты и опыт, доступный другим предприятиям отрасли", — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.