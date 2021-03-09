Российский экспорт полимеров в 2020 г. вырос на 74%

© rupec.ru

В 2020 г. экспорт России полимеров в первичных формах вырос на 74% и составил 2,61 млн т. Это стало новым историческим максимумом, прежний пик составлял чуть более 1,5 млн т в 2018 и 2019 гг. Такой рост стал возможен благодаря постепенному выходу на полную мощность комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске Тюменской области — крупнейшего производства полимеров на постсоветском пространстве. В стоимостном выражении экспорт составил 2,3 млрд долл. (+37%).

© Фото из открытых источников

В товарной структуре экспорта наибольший вес имели полиэтилен — 40% и полипропилен — 28%, существенный вес имели поливинилхлорид (9,5%), альдегидные смолы (6,5%) и полистирол (5,5%).

Поставки полиэтилена выросли в 3 раза до 1056 тыс. т, прежний пик составлял 428 тыс. т в 2009 г.

Поставки полипропилена выросли в 2,3 раза до 733 тыс. т, прежний пик составлял 392 тыс. т в 2015 г.

Поставки поливинилхлорида составили 250 тыс. т (+0,3%), что является максимумом с 2003 г.

Поставки альдегидных смол составили 164 тыс. т (-20%).

Поставки полистирола выросли на 7,1% и достигли нового исторического максимума — 147 тыс. т.

Основными странами экспорта полимеров из России в 2020 г. были:

Китай — 897 тыс. т (рост в 4 раза),

Белоруссия — 431 тыс. т (+5%),

Турция — 262 тыс. т (рост в 5,2 раза),

Казахстан — 218 тыс. т (+24%),

Украина — 140 тыс. т (+24%),

Индия — 93 тыс. т (-35%),

Польша — 82 тыс. т (+35%),

Бельгия — 64 тыс. т (рост в 5 раз),

Узбекистан — 62 тыс. т (+21%).

Существенные поставки также были совершены в Литву, Сербию, Италию (по 35-45 тыс. т), Вьетнам (25 тыс. т), Великобританию, Германию, Швейцарию (по 20 тыс. т), США, Марокко (по 15 тыс. т), Азербайджан и Чехию (по 12-13 тыс. т).

Благодаря значительному расширению экспорта Россия впервые с 2002 г. стала нетто-экспортёром полимеров.

© Фото из открытых источников