В «ОДК-Кузнецов» усовершенствовали конструкцию двигателя НК-12МП

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Новая разработка конструкторов самарского предприятия ОДК (входит в Госкорпорацию Ростех) позволила усовершенствовать конструкцию авиационного двигателя НК-12МП для стратегического бомбардировщика Ту-95. Улучшенная деталь позволит передавать больший крутящий момент без увеличения массы конструкции.

Улучшения параметров удалось добиться благодаря разработанной конструкторами ОКБ ПАО «ОДК-Кузнецов» полезной модели двойной сателлитной шестерни редуктора.

© www.uecrus.com

«Решение позволит уменьшить напряжение в ступице ведущей шестерни и повысить допустимую величину передаваемого крутящего момента, что положительно скажется на работе сателлитных шестерен без увеличения габаритов и, следовательно, без увеличения их массы и металлоемкости, что в конечном итоге снизит себестоимость обслуживания редуктора», — отметил автор патента, начальник бригады отдела серийного сопровождения и ремонта «ОДК-Кузнецов» Олег Сластилов.

Подготовка к производству новых шестерен ведется в центре специализации «Коробки приводов и агрегатов» («Шестерни») ПАО «ОДК-Кузнецов», введенном в эксплуатацию в 2019 году после реконструкции. Здесь производятся детали с элементами зубчатого зацепления. Комплекс оснащен новейшим высокопроизводительным и высокоточным оборудованием, которое на 30% повысило эффективность данного типа производства и на 50% снизило брак.