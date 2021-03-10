Дан старт строительству энергоблока № 3 АЭС «Аккую» (Турция)

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10 марта 2021 года, Буюкеджели (провинция Мерсин, Турция) — На площадке АЭС «Аккую» состоялась церемония, посвященная началу строительства третьего блока первой атомной электростанции в Турции.

Выступая на церемонии, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв высоко оценил текущие темпы строительных работ: «Спустя всего три года с начала сооружения АЭС „Аккую“ мы начинаем полномасштабные строительные работы уже на третьем энергоблоке. Набран беспрецедентный темп в реализации проекта, и я хочу выразить искреннюю признательность Правительству Турецкой Республики, а также руководству местных органов самоуправления за всестороннюю поддержку проекта. Только вместе, при участии руководства страны и компаний турецкой промышленности, при поддержке общества, мы сможем быстро и эффективно построить атомную станцию, которая станет одной из основ энергетической безопасности республики», — заявил он.

Лицензия на сооружение третьего энергоблока АЭС «Аккую» была выдана Агентством по ядерному регулированию Турции (NDK) 13 ноября 2020 года. В рамках работ по бетонированию фундамента бетон укладывается на укрепленное арматурой основание будущего энергоблока. Фундамент поделен на 16 зон, так называемых «захваток». Бетонирование каждой захватки будет выполняться круглосуточно с применением технологического укрытия, защищающего от атмосферных осадков.

Высота бетонирования составит 2,6 метра, средний объём каждой захватки — 1100 кубических метров. Таким образом, всего в фундаментную плиту будет уложено около 17 тыс. кубометров бетонной смеси.Бетонированию фундаментной плиты предшествовал целый комплекс подготовительных работ: устройство водопонижения, разработка котлована, устройство бетонной подушки и гидроизоляции, армирование фундамента и установка закладных деталей.

Процесс бетонирования тщательно контролируется специалистами лаборатории бетонного завода, представителями АО «Аккую Нуклеар» и основного подрядчика строительства — совместного предприятия «ТИТАН 2 ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ», а также сотрудниками независимой организации строительного контроля — французской инжиниринговой компании Assystem EOS.Строительно-монтажные работы сейчас ведутся одновременно на участках сооружения всех четырёх энергоблоков АЭС «Аккую». Бетонирование фундаментной плиты энергоблока № 1 АЭС «Аккую» было завершено в марте 2019 года.

К настоящему времени в реакторном здании первого энергоблока смонтированы устройство локализации расплава, сухая защита реактора, продолжаются работы по бетонированию стен внутренних конструкций контаймента, возведению контурных стен и внутренних стен обстройки, ведётся укрупнительная сборка и подготовка к монтажу третьего яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО). Среди ключевых событий, запланированных на первом блоке, — работы по монтажу корпуса реактора.Процесс бетонирования фундаментной плиты блока № 2 АЭС «Аккую» начался 8 апреля 2020 года и завершился в начале июня 2020 года.

После этого стартовали работы по возведению кольцевых стен реакторного здания, выполнено бетонирование перекрытия кольцевого коридора, установлена в проектное положение «ловушка расплава», смонтирован первый ярус ВЗО.

Следующее ключевое событие, запланированное в рамках сооружения энергоблока в этом году, — установка в проектное положение опорной фермы.Пакет заявочной документации на получение лицензии на строительство энергоблока № 4 АЭС «Аккую» был представлен в NDK 12 мая 2020 года и в настоящее время находится на рассмотрении регулирующего органа. На площадке сооружения объектов энергоблока ведётся подготовка к устройству котлована.