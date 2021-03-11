Кузбассразрезуголь создал первую 3D-модель угольного разреза

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В АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в рамках цифровой стратегии операционной трансформации создана трёхмерная цифровая геологическая модель Талдинского угольного разреза. Она представляет собой детализированный 3D-макет, который объединяет все данные, полученные в результате геологоразведки.

Цифровая модель угольного месторождения включает в себя блочные модели угольных пластов и каркасные модели вмещающих пород, на ней указаны все отвалы, скважины и перспективные зоны разработки. Она позволяет определять качественные показатели угля на разных участках и планировать работы там, где это экономически перспективно.

«Благодаря цифровой модели мы оптимизируем работу геолого-маркшейдерского обеспечения и получим преимущества при проектировании, планировании горных и буровзрывных работ — поясняет начальник управления геологии и недропользования АО «УК «Кузбассразрезуголь» Андрей Зворыкин. — Модель сделает более качественным ведение учета геологических запасов и их движения. Это такой цифровой «организм» Талдинского разреза, который будет постоянно поддерживаться и обновляться».

Всего до 2023 года у филиалов «Кузбассразрезугля» появятся три цифровые модели: сегодня в разработке находится 3D-модель Бачатского разреза, а после оцифруют Краснобродский разрез.