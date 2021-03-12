СУЭК запустила новую лаву с запасами 4,5 миллиона тонн угля

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На шахте «Талдинская-Запданая-1» компании «СУЭК-Кузбасс» (входит в состав СУЭК) введена эксплуатацию лава № 66-02 с общими запасами угля 4,5 миллиона тонн.

Это второй очистной забой на пласту 66, который входит в состав горного участка Восточной промплощадки. Напомним, что технологический комплекс, включающий более 25 различных зданий и сооружений, в том числе первый радиальный отвалооформитель отечественного производства, введен в строй в прошлом году. Общее количество залежей топлива на данном участке превышает 140 миллионов тонн.

Новая лава с вынимаемой мощностью пласта 3,8 метра оснащена 176 секциями механизированной крепи JOY RS4700/650 и САТ 2400/5000, прошедшими капитальный ремонт, забойно-транспортным комплексом DBT PF6/1342 и очистным комбайном JOY 7LS6. Длина ее забойной части составляет триста метров. Отрабатывает лаву очистная бригада Андрея Ступникова. Ожидаемая среднемесячная нагрузка на забой — не менее 350 тысяч тонн угля.

Общий объём инвестиций СУЭК в развитие шахты «Талдинская-Запданая-1» только за 2020 год составил 1,2 миллиарда рублей. В числе реализуемых на предприятии проектов — модернизация с увеличением производительности линий конвейерного транспорта, внедрение систем АГК нового поколения МИКОН III.

В 2021 году компания СУЭК отмечает свое 20-летие. Каждый работник компании вносит личный вклад в празднование этой юбилейной даты. Таким вкладом становится и стабильная работа добычного коллектива шахты «Талдинская-Западная 1».

Для справки:

СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.