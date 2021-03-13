ГК «Р-Флот» заложила два обстановочных судна проекта 3052

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Их постройка выполняется в интересах компании ФКУ «Речводпуть». Обстановочные суда данного проекта предназначены для установки, снятия, транспортировки знаков навигационной обстановки, речных и озерных до типоразмера 4, обслуживания знаков навигационной обстановки в местах их установки, контроль глубин судового хода, эпизодической буксировки кормовым буксирным устройством и буксировки методом толкания барж-площадок водоизмещением не более 250 т.

Проект выполнен «ГЦКБ Речфлота». Для компании «Р-ФЛОТ» это будет второй и третий корпус, а для компании «Морская техника» седьмой и восьмой.

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Важно отметить, что импортного оборудования на проекте 3052 использовано минимальное количество. Стоит отметить, что 18 марта состоится закладка ещё двух судов данного проекта на Благовещенском судостроительно-судоремонтном заводе и на Жигаловской РЭБ.

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В настоящее время часть оборудования всей серии судов изготавливается на Богородском предприятии: натяжные барабаны, буксирные гаки, а также валовые линии.