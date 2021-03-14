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7 декабря 2020, в Международный день гражданской авиации, в Якутске открылся новый укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации. Теперь планирование, координирование, непосредственное управление движением в воздушном пространстве над территорией Республики Саха (Якутия) и над частью акватории Северного Ледовитого океана будет осуществляться из единого центра.

Объединение аэронавигационного обслуживания воздушных судов позволяет повысить безопасность и эффективность организации воздушного движения, централизовать функции управления воздушным движением, увеличить пропускную способность, снизить эксплуатационные расходы на аэронавигационное обслуживание, и тем самым повысить транзитный потенциал воздушного пространства России.

Реконструкция и техническое перевооружение Якутского укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, осуществлялась в период с 2011 года по декабрь 2020 года.

Общая сумма инвестиций «Госкорпорация по ОрВД» в проект составила 1,3 млрд рублей.

Укрупнённый центр оснащен современной отечественной автоматизированной системой организации воздушного движения (АС ОрВД), которая предназначена для обеспечения безопасности полётов в условиях роста интенсивности воздушного движения, повышения пропускной способности воздушного пространства, удовлетворения потребностей пользователей воздушного пространства в аэронавигационном обслуживании, сокращения эксплуатационных расходов, гармонизации национальной системы организации воздушного движения с системами других государств в соответствии с глобальной эксплуатационной концепцией аэронавигационной системы ИКАО. Предприятие-изготовитель АС ОрВД — ПАО «НПО «Алмаз» (ОКБ «ЛЭМЗ»).

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В границах ответственности центра установлены 123 трассы общей протяженностью 117 230 км, из них 54 − международные маршруты ОВД (кроссполярные, трансполярные и транссибирские) протяжённостью 55 460 км, 48 − внутренние воздушные трассы протяженностью 32 224 км, 22 − маршруты зональной навигации протяженностью 29 710 км.

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Количество секторов: районных центров — 15 секторов управления воздушным движением, в том числе 12 основных (11 районных центров и 1 местного районного центра) и 3 резервных; местный диспетчерской пункт — 1; аэроузловых диспетчерских центров — 2; аэродромных командных диспетчерских пунктов — 2. Планирование использования воздушного пространства обеспечено шестью автоматизированными рабочими местами.

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Общая зона ответственности центра составляет более 4 млн км². Якутский укрупнённый центр Единой системы организации воздушного движения осуществляет обслуживание пользователей воздушного пространства, включающее диспетчерское, полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение над территорией Республики Саха (Якутия), частично над территорией Красноярского края, Иркутской, Амурской и Магаданской областей, Хабаровского края и Чукотского АО.

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Новый укрупненный центр в Якутске охватывает систему транссибирских маршрутов, связывающую страны Европейского континента с Японией и странами Юго-Восточной Азии. Он обслуживает систему трансполярных маршрутов, являющуюся наиболее выгодной при выполнении полётов из стран Юго-Восточной Азии в Северную Европу, а также систему кроссполярных маршрутов, связывающую по кратчайшему расстоянию страны Северной Америки с государствами Юго-Восточной Азии.

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