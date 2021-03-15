Сазоновский стекольный завод вновь приступил к работе. Восстановленные заводы

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11 марта в пос. Сазоново Чагодощенского района Вологодской области запущена первая линия стекольного завода «Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг».

Это одно из старейших стекольных предприятий России со 160-летней историей. Обновлённый завод планирует выпускать 240 миллионов бутылок объемом от 0,25 до 0,5 литров в год.

Объём инвестиций в модернизацию предприятия составил 800 млн рублей.

© programs.vologda-oblast.ru

Производство на заводе было остановлено 8 лет назад. В 2019 году началась модернизация производства. Было закуплено современное оборудование по производству облегчённой стеклянной бутылки, а также проведены необходимые работы для расконсервации производства.

В настоящее время на завод уже трудоустроены около 150 человек, причём в большинстве это те же люди, которые работали на заводе 8 лет назад. Предполагается трудоустроить ещё 35 жителей посёлка.

Руководство завода предполагает производить до 240 млн бутылок объемом от 0,25 до 0,5 литров в год.

«Мы является одними из лидеров на российском рынке по производству стеклотары. По всей стране у нас работает пять заводов. И для нас честь, что старейшее предприятие по производству стекольной продукции находится у нас в холдинге. Для нас было большой болью, что предприятие простаивало восемь лет. И большой радостью является то, что мы его сегодня вновь открыли. Год от года мы продолжаем наращивать объёмы производства. Пока поставлять произведенную стекольную тару в поселке Сазоново будем на российский рынок. Но в этом году мы планируем, что бутылки отправятся на рынки Франции, Германии и Скандинавии», — поделился генеральный директор ООО «Управляющая компания Русджам» Владимир Долгов.