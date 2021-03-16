Взлетно-посадочную полосу сдали после реконструкции в хабаровском аэропорту

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Работы по реконструкции первой очереди аэродромного комплекса стоимостью 10 млрд рублей завершили в международном аэропорту. В эксплуатацию после ремонта ввели взлетно-посадочную полосу.

В аэропорту завершились работы по первой очереди проекта реконструкции аэропортового комплекса «Новый», нацеленного на увеличение пропускной способности аэропорта, улучшение качества обслуживания воздушных судов и обеспечение соответствия требованиям их эксплуатации. Работы велись по ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», объем средств федерального бюджета по проекту составил 10 млрд рублей. Госзаказчиком выступало Федеральное агентство воздушного транспорта, заказчиком-застройщиком — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», генподрядчиком — ООО «Трансстроймеханизация».

По проекту была проведена реконструкция ВПП, участка перрона и мест стоянок воздушных судов, рулежных дорожек. Было установлено светосигнальное оборудование, построены две аварийно-спасательных станции, патрульная дорога, прочая вспомогательная инфраструктура аэродромного комплекса. Вторая очередь, как сообщал ранее журналистам заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» по проектным работам Дмитрий Петриченко, предполагает ремонт левой и правой частей перрона и части инфраструктуры, площадки обработки противообледенительной жидкостью. На это потребуется еще 6,7 млрд рублей.

Аэродромный комплекс аэропорта Хабаровск относится к классу «А», располагает двумя параллельными взлетно-посадочными полосами и имеет круглогодичную возможность приема и выпуска воздушных судов всех типов. Перрон аэродромного комплекса рассчитан на стоянку 30 воздушных судов различных типов.