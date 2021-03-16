«Северсталь» впервые поставила трубы большого диаметра в Южную Америку

© www.severstal.com

«Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, поставила трубы большого диаметра (ТБД) в Перу.

ТБД были произведены на Ижорском трубном заводе (ИТЗ, входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»), расположенном на производственной площадке в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Трубы диаметром 762 мм с толщиной стенки 9,53 мм были изготовлены по стандарту API 5L PSL 1 из стали категории прочности Х52. В Южную Америку ТБД доставлялись через порт Санкт-Петербурга в порт Ило в Перу.

Для выпуска труб «Северсталь» использует собственный металлопрокат, который производит стан 5000 листопрокатного цеха компании, расположенный на одной промышленной площадке с ИТЗ в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Наличие собственной сырьевой базы, сталеплавильного и прокатного производств позволяет «Северстали» контролировать качество продукции на каждом переделе, а логистическая близость к морскому порту обеспечивает оперативное выполнение заказов с доставкой по всему миру.

«В 2020 году компания „Северсталь“ существенно расширила географию экспортных продаж труб большого диаметра. Одним из новых направлений стала Южная Америка, которая является достаточно перспективным регионом для развития поставок ТБД наряду с европейскими странами, Ближним Востоком и Северной Африкой», — отметил заместитель директора «Северстали» по продажам энергетическим компаниям на экспортные рынки Максим Стариков.

© www.severstal.com

© www.severstal.com