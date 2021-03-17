В регионах открыты новые центры обработки данных

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Челябинская область.

Магнитогорский металургический комбинат

Модульный дата-центр ММК — специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования площадью в 200 кв. м, рассчитанное на 36 стоек с суммарной ИТ-нагрузкой в 208 кВт. Этого достаточно для размещения не менее 400 единиц современного высокопроизводительного оборудования хранения и обработки данных. Система волоконно-оптических кабелей обеспечит скорость передачи данных до 100 гигабит в секунду, что даст возможность организовать каналы доступа к ресурсам ЦОД с максимальной пропускной способностью. Центр позволит закрыть потребности ПАО «ММК» в собственных вычислительных мощностях на ближайшие годы.

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ММК совместно с IT-компанией КРОК запустили новый центр обработки данных. Цифровая трансформация требует обработки и хранения большого количества информации. В компании сейчас реализуется комплекс масштабных IT-проектов: создание единой MES-системы ММК и систем управления корпоративными данными, аппаратные платформы для проектов с применением технологий промышленного Интернета вещей (IIoT), машинного зрения, математического моделирования и др. Реализовывать эти инициативы поможет модульный дата-центр площадью 200 кв.м, который сможет выдерживать суммарную ИТ-нагрузку в 208 кВт и передавать данные со скоростью до 100 гигабит в секунду.

http://mmk.ru/p...s_center/79627/

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г. Москва

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Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов ввёл в эксплуатацию центр обработки данных на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Всего в столичной особой экономической зоне работают уже пять дата-центров.

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Дата-центр занимает площадь 600 квадратных метров на площадке в Печатниках и рассчитан на 168 серверных стоек. Элементы инфраструктуры находятся на высоком уровне надежности — в терминологии специалистов на уровне Tier-III, что гарантирует бесперебойную работу объекта. Центр снабжается электричеством от двух независимых городских вводов и двух дизель-генераторных установок. Элементы системы электроснабжения также зарезервированы на уровне 2N. Подведённая мощность — 1,5 МВт.

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https://technom...2021-datacenter

Брянская область

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МегаФон построил первый в Центральном регионе модульный дата-центр

Оператор установил первый масштабируемый Центр обработки данных (ЦОД) в Брянской области. На площади более 400 квадратных метров установлено оборудование с пропускной способностью до 750 Гбит/с. Общая мощность дата-центра составляет более 400 кВт, что дает возможность разместить около 60 ИКТ-стоек для хранения и обработки информации со всего Центрального региона России.

http://www.dddk...1/03/04/071036/