На МПК «Атяшевский» в Мордовии открылась новая производственная линия
Новый цех по производству мясных снеков и деликатесов открыт на МПК «Атяшевский» (ГК «Талина») в Мордовии. В цехе трудится 360 человек круглосуточно в четыре смены. В цех инвестировано 455,4 млн. рублей. В новом цехе будет производится 20 тонн снеков и 30 тонн деликатесов в сутки.
http://atyashev...bd%d0%be%d0%bc/
https://izvmor...._medium=desktop
Читайте также...
- Саранский завод «Оптиковолоконные Системы» завершил проект модернизации производства
- В Саранске открылся парк Победы
- Благоустройство. От Камчатки до Кубани
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
17.03.2113:03:52
17.03.2113:10:37