На МПК «Атяшевский» в Мордовии открылась новая производственная линия

Новый цех по производству мясных снеков и деликатесов открыт на МПК «Атяшевский» (ГК «Талина») в Мордовии. В цехе трудится 360 человек круглосуточно в четыре смены. В цех инвестировано 455,4 млн. рублей. В новом цехе будет производится 20 тонн снеков и 30 тонн деликатесов в сутки.

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