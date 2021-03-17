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Новые и модернизированные предприятия агропрома

На МПК «Атяшевский» в Мордовии открылась новая производственная линия

Новый цех по производству мясных снеков и деликатесов открыт на МПК «Атяшевский» (ГК «Талина») в Мордовии. В цехе трудится 360 человек круглосуточно в четыре смены. В цех инвестировано 455,4 млн. рублей. В новом цехе будет производится 20 тонн снеков и 30 тонн деликатесов в сутки.

 © izvmor.ru

 © izvmor.ru

http://atyashev...bd%d0%be%d0%bc/

https://izvmor...._medium=desktop

http://ntm13.ru...25208f74be9d3b4

Источник: http://ntm13.ru/news/v-torbeevskom-...eevskij_rajon--9486b04b2f7a5a71e252

Мордовия, МПК Атяшевский, Талина, новый цех, мясопереработка
  • Алексей Ш Алексей Ш
    17.03.2113:03:52

    В то время когда еще покупал колбасу, хуже Атяшевской не было. Сейчас не знаю как, думаю всё так же.

    #1227978
    • Нет аватара Vitsl
      17.03.2113:10:37

      Как и большинство производителей они делают товар разного ценового диапазона и качества. Самое дешевое возможно брать не стоит.

      #1227980
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