В Белом Яре Хакасии открылась новая поликлиника

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Строительство здание велось с 2011 года.

Новое здание белоярской районной поликлиники — трехэтажное. На стройку и оснащение ушло 249,7 миллионов рублей, из них 190,6 миллионов деньги республики, 46,1 миллионов дала федерация и ещё 10 миллионов — благотворительные средства. На первом этаже здания размещены детское отделение и хирургия, второй этаж заняла лаборатория, третье отдали под женскую консультацию и диагностическое отделение. Поликлиника рассчитана на посещение 350 пациентов в день, там работают 20 врачей и 50 медсестер и санитарок. В поликлинике установлено современное медицинское оборудование.

© ctv7.ru

© ctv7.ru

© ctv7.ru

© ctv7.ru

© ctv7.ru

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