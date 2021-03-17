Ижорские заводы поставили оборудование для Киришского НПЗ

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Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, успешно выполнили заказ ООО «КИНЕФ». Предприятие изготовило и доставило четыре реактора для замены на Киришском НПЗ существующих аппаратов установки каталитического риформинга бензинов с предварительной гидроочисткой сырья.

Оборудование поставлено по контракту, заключенному в 2020 году, в рамках программы обновления производственных мощностей нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши Ленинградской области. При этом новых аппаратов спроектированы в соответствии с современными нормами и произведены с использованием улучшенных технических решений. Корпуса реакторов изготовлены из листовой стали марки 12ХМ с наплавкой марки 08Х18Н10Т. Внутренние диаметры корпусов: 2,2 м, 2,6 м и 3 м, общая масса 222 т.

Риформинг — это процесс переработки бензиновых и лигроиновых фракций нефти, позволяющий получить высококачественный неэтилированный бензин и ароматические углеводороды. Произведенные Ижорскими заводами реакторы будут установлены вместо отработавшего свой срок оборудования установки каталитического риформинга бензинов с предварительной гидроочисткой сырья, сообщает пресс-служба предприятия.