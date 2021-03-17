Новый цех на более чем 80 тысяч мест открыли на Якутской птицефабрике

© 309417.selcdn.ru

На Якутской птицефабрике после модернизации открыли новый производственный цех № 3 по выращиванию ремонтной молодки с современным автоматизированным оборудованием на более чем 80 тысяч птицемест. Цех реконструирован по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы».

Модернизация цеха позволит выращивать ремонтный молодняк не только для промышленных цехов птицефабрики, но и для продажи фермерам, населению. Новый цех станет значимым объектом для всего птицеводства республики и даст новый импульс развитию семейной экономики в сельских территориях. Работы по объекту были начаты в 2020 году.

© media.ykt.ru

Модернизация цехов предприятия дает существенный результат. Так, за 2020 год объём производства на птицефабрике значительно возрос и сегодня птицефабрика каждый день выпускает по 1 штуке яйца на каждого жителя Якутска: «Наше самое большое пожелание — продолжение плана технических модернизаций объектов предприятия, чтобы достичь производства 100 млн штук яйца в год к 2024 году», — подчеркнула генеральный директор предприятия Наталья Дягилева.

В планах строительство нового убойного цеха, который даст возможность увеличить количество выпускаемой продукции птицефабрики.