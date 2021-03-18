В Пакистан прибыла партия вакцины «Спутник V»

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17 марта первые 50 000 доз вакцины «Спутник V» импортированые в Пакистан компанией AGP Ltd., прибыли в среду вечером в международный аэропорт Джинна в Карачи, сообщают местные СМИ со ссылкой на торгового представителя Российского консульства. Ожидается, что к концу этой недели в Пакистан поступят еще около 150 000 доз вакцины.

По словам чиновников, эта вакцина будет применяться в больницах и крупных медицинских учреждениях, которые уполномочены правительством и прошли регистрацию как Центры вакцинации.

«Я поздравляю AGP Limited с получением первой партии вакцины „Спутник V“, состоящей из 50 000 доз. Отныне партии этой высокоэффективной вакцины будут регулярно доставляться в Пакистан и помогать стране бороться с пандемией», — сообщил журналистам российский торговый представитель в Карачи.

Регистрация вакцины в Пакистане

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Фармацевтическая компания AGP Limited подала заявку на регистрацию, маркетинг и распространение вакцины в Пакистане.

Регистрационный совет Управления по регулированию лекарственных средств Пакистана (DRAP) на своем 299-м заседании в пятницу 22.01.2021 выдал разрешение на экстрененное использование российской вакцины «Спутник V».

9 февраля 2021 года Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP) одобрило применение российской вакцины «Спутник V». Вакцина зарегистрирована в Пакистане в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России.

На прошлой неделе регистрационный совет DRAP объявил российскую вакцину пригодной также для введения пожилому населению в соответствии с рекомендациями комитета экспертов.

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