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Российские проекты за рубежом

В Пакистан прибыла партия вакцины «Спутник V»

© Geo© Geo © clck.ru

17 марта первые 50 000 доз вакцины «Спутник V» импортированые в Пакистан компанией AGP Ltd., прибыли в среду вечером в международный аэропорт Джинна в Карачи, сообщают местные СМИ со ссылкой на торгового представителя Российского консульства. Ожидается, что к концу этой недели в Пакистан поступят еще около 150 000 доз вакцины.

По словам чиновников, эта вакцина будет применяться в больницах и крупных медицинских учреждениях, которые уполномочены правительством и прошли регистрацию как Центры вакцинации.

«Я поздравляю AGP Limited с получением первой партии вакцины „Спутник V“, состоящей из 50 000 доз. Отныне партии этой высокоэффективной вакцины будут регулярно доставляться в Пакистан и помогать стране бороться с пандемией», — сообщил журналистам российский торговый представитель в Карачи.

Регистрация вакцины в Пакистане

 © thenews.com.pk

Фармацевтическая компания AGP Limited подала заявку на регистрацию, маркетинг и распространение вакцины в Пакистане.

Регистрационный совет Управления по регулированию лекарственных средств Пакистана (DRAP) на своем 299-м заседании в пятницу 22.01.2021 выдал разрешение на экстрененное использование российской вакцины «Спутник V».

9 февраля 2021 года Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP) одобрило применение российской вакцины «Спутник V». Вакцина зарегистрирована в Пакистане в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России.

На прошлой неделе регистрационный совет DRAP объявил российскую вакцину пригодной также для введения пожилому населению в соответствии с рекомендациями комитета экспертов.

@Pak_786H@Pak_786H © clck.ru

 © clck.ru

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. twitter.com Murta7a,
  2. twitter.com arabnewspk,
  3. twitter.com schilamzl,
  4. Russian coronavirus vaccine Sputnik V arrives in Pakistan,
  5. Russian coronavirus vaccine Sputnik V arrives in Pakistan,
  6. RusEmbassy_Pakistan,
  7. Embassy of Russia in Pakistan,
  8. rdif.ru,
  9. Пакистан одобрил использование российской вакцины Sputnik V,
  10. Пакистан одобрил использование российской вакцины Sputnik V,
  11. www.dra.gov.pk,
  12. fullernews.com,
  13. twitter.com sputnikvaccine,
  14. sputnikvaccine.com/rus/,

экспорт, фармацевтика, вакцины, Пакистан
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