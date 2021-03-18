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Челябинский Завод Промышленных Тракторов™ ⇒ Производство

Как в уральской глубинке строят крутые тракторы. Фоторепортаж

 © static.ngs.ru

А где у вас тут тракторный завод?" — спрашиваю я у пожилой жительницы Саккулово. Она удивленно озирается: «Тракторный? Не знаю. Я же и не хожу никуда — в магазин вот только». Ну ладно, думаю, раз о заводе не знают даже селяне, не так позорно, что о нём не слышал и я. Тем более внешне их трактора похожи на четэзовские, хотя это другие машины, даже компоновка двигателей отличается.

Вот так Саккулово выглядит со стороны объездной дорогиВот так Саккулово выглядит со стороны объездной дороги © static.ngs.ru

Вот так Саккулово выглядит со стороны объездной дороги.

Мимо Саккулово я ездил в Муслюмово и в Султаново, где бизнесмен возрождает село. Само же Саккулово выглядело слишком заурядно, чтобы интересоваться им всерьез: приземистая застройка, будто сплющенная небом, да памятник Ленину перед аптекой. Самое яркое строение — симпатичный Дом культуры, в остальном же это типичный уральский поселок, который застрял на полпути между деревней и городом.

Архитектура центра Саккулова — двухэтажные домики разного форматаАрхитектура центра Саккулова — двухэтажные домики разного формата © static.ngs.ru

Архитектура центра Саккулова — двухэтажные домики разного формата

Дом культуры в центре СаккуловоДом культуры в центре Саккулово © static.ngs.ru

Дом культуры в центре Саккулово

Узнав, что с 2014 года здесь выпускают тракторы собственной конструкции с джойстиковым управлением, я удивился. На фоне Челябинского тракторного завода, который год вальсирующего на грани банкротства, удаль саккуловских тракторостроителей выглядит прямо-таки ненормальной.

Посадочные местаПосадочные места © static.ngs.ru

Впрочем, кое в чём мои ожидания были обмануты. Я ехал, чтобы увидеть село, которое нашло точку роста, не связанную ни с сельским хозяйством, ни с народным промыслом. Думал, завод организовал местный житель и работают там его соседи. Не тут-то было: в самом поселке Саккулово о местных бульдозерах или не слышали, или относятся с известным равнодушием.

— Да работал я там, — сказал парень, допивающий пиво на выходе из местной наливайки. — Вон их корпус торчит, оранжевый. Почему ушел? А чё там ловить? Отношение там гребанное.

Около полудня в селе Саккулово было много детей: местная школа выглядит очень приличноОколо полудня в селе Саккулово было много детей: местная школа выглядит очень прилично © static.ngs.ru

Эти признания обескураживали. Но время близилось к полудню, и у меня была назначена наша встреча с директором ЧЗПТ. Помимо прочего, кстати, предприятие сбивает с толку названием — Челябинский завод промышленных тракторов, так что поначалу вообще неясно, при чём тут Саккулово.

Сборочный цехСборочный цех © static.ngs.ru

Главный сборочный цех развеивает сомнения насчет того, имеем ли мы дело с кустарщиной или маленьким, но заводом. Я видел цеха ЧТЗ и ряда других постсоветских предприятий, так вот здесь, в селе Саккулово, всё чище, светлее и понятнее — чем-то напоминает небольшие европейские мастерские. Сборка идет в стапельном режиме, потому что при объемах выпуска 3-5 тракторов в месяц автоматизация неоправданна. Процесс выглядит стройным и упорядоченным: конструкцию трактора можно изучить за полчаса.

Машины собирают на стапелях. Рабочий готовит окрашенную раму под установку кабиныМашины собирают на стапелях. Рабочий готовит окрашенную раму под установку кабины © static.ngs.ru

Монтаж колесаМонтаж колеса © static.ngs.ru

Двигатель ЯМЗ-238, в отличие от четэзовского Д-180, имеет V-образную компоновку, что в числе прочего потребовало разработки новой рамыДвигатель ЯМЗ-238, в отличие от четэзовского Д-180, имеет V-образную компоновку, что в числе прочего потребовало разработки новой рамы © static.ngs.ru

Двигатель ЯМЗ-238, в отличие от четэзовского Д-180, имеет V-образную компоновку, что в числе прочего потребовало разработки новой рамы

Производство выглядит довольно чистымПроизводство выглядит довольно чистым © static.ngs.ru

Сейчас на стапелях установлены три рамы плюс еще одна в дальнем конце цеха — от экспериментальной модели с гидростатической трансмиссией. Ее попросили не фотографировать.

Генеральный директор Челябинского завода промышленных тракторов Денис АбдулкарамовГенеральный директор Челябинского завода промышленных тракторов Денис Абдулкарамов © static.ngs.ru

Кабинет директора Дениса Абдулкарамова находится тут же, в отдельной постройке справа от главных ворот. На заводе, говорит он, трудятся 20 человек, в основном сборщики и сварщики. А инженеры, например, работают удаленно, как программисты или бухгалтеры в компаниях, любящих аутсорсинг. Я спрашиваю: все 20 рабочих — из поселка Саккулово?

— В основном из Челябинска, — отвечает он.

До города 40 километров по неплохой трассе М-5 (участок на Екатеринбург), и, если жить на севере Челябинска, путь займет 30-40 минут. Но все-таки это странно, ведь обычно маленькие поселки цепляются за любые рабочие места. Но тут другая история.

— Когда мы купили землю в 2013 году, то думали, что наймем местных жителей, обучим, всем будет хорошо, — говорит Денис. — Но не сложилось: приходят, поработают, уходят. У нас маленькое производство, и для нас важно, чтобы сотрудник был максимально обучаемый и ответственный. Одно время я даже просил брать всех желающих из Саккулово, думал, пусть даже будет текучка, но кто-то останется. В итоге остались человека три на сборке, остальные — приезжие.

Сварщик Николай ездит на работу из Долгодеревенского — это около 20 километровСварщик Николай ездит на работу из Долгодеревенского — это около 20 километров © static.ngs.ru

Его коллега Слава — челябинецЕго коллега Слава — челябинец © static.ngs.ru

Отношение самого села к заводу Денис описывает как нейтральное: не мешают, но особо не помогают.

— Мы зарегистрировали предприятие здесь, в Саккулово, хотя из-за особенностей налогового зонирования относимся к Металлургическому району [Челябинска]. В любом случае платим деньги в местный бюджет и уже перечислили налогов на 60 миллионов, — говорит директор. — Но сказать, что нам сильно помогают, — нет. Просили заасфальтировать 700 метров дороги от объездной до нашего завода: вроде не отказывают, но всё время возникают сложности. Видимо, проще самому сделать.

Откуда вообще возникла идея завода тяжелого машиностроения в уральской глубинке? Оказывается, ремонтировать четэзовские тракторы отец Дениса, Рамазан Абдулкарамов, начал лет 20 назад. Позже предприятие, находившееся в Челябинске, начало сборку тракторов из четэзовских компонентов. В 2013 году Рамазан купил этот участок под селом Саккулово для строительства завода, а выбор места объяснялся просто — в соседней деревне Султаева у семьи Абдулкарамовых находилась дача, и эти края были им знакомы.

Трактор Т-10ПМ десятого тягового класса — самого ходовогоТрактор Т-10ПМ десятого тягового класса — самого ходового © static.ngs.ru

Но в конце 2013 года Рамазана Абдулкарамова не стало. Тогда сын решил продолжить его дело и заложил фундамент цеха на месте старой ремонтной базы.

— Когда отец привез меня впервые, всё было заброшенным: стояли остатки старого цеха, всё травой заросло. Я тогда был настроен так: мол, на фиг нам это вообще нужно? А потом, когда отец умер, стал вникать. В 2014 году мы запустили вот этот цех.

В те же годы Денису стало ясно, что нужно уходить от копирования четэзовской техники, на которую шло много нареканий. Первое изменение — замена двигателя Д-180 на ярославские моторы ЯМЗ-238, которые, по словам Дениса, доставляют меньше хлопот. Под двигатель перепроектировали раму, а заодно изменили конструкцию ходовой части, разгрузив бортовые редукторы.

Кабина покупная. Денис планирует переходить на более современные вариантыКабина покупная. Денис планирует переходить на более современные варианты © static.ngs.ru

Левый джойстик — управление трактором, правый — навесным оборудованием. Слева от машиниста — рычаг механической коробки передач, справа — включение реверсаЛевый джойстик — управление трактором, правый — навесным оборудованием. Слева от машиниста — рычаг механической коробки передач, справа — включение реверса © static.ngs.ru

Левый джойстик — управление трактором, правый — навесным оборудованием. Слева от машиниста — рычаг механической коробки передач, справа — включение реверса

Денис не очень доволен старомодной панелью приборов и планирует заменить поставщикаДенис не очень доволен старомодной панелью приборов и планирует заменить поставщика © static.ngs.ru

Кроме того, поставили новую кабину и оснастили трактор джойстиковым управлением собственной разработки. Сейчас на очереди — замена механической коробки передач на гидростатическую, что значительно упростит конструкцию и сделает трактор более маневренным.

— Тяговое усилие с механической коробкой выше, но трактор с гидростатической трансмиссией быстрее перемещается и в результате выполняет больший объем работ за смену, — объясняет Денис, пока мы стоим возле экспериментального шасси с установленными насосами и гидромоторами — элементами трансмиссии.

Сварка рамы полуавтоматом в среде углекислого газаСварка рамы полуавтоматом в среде углекислого газа © static.ngs.ru

Производство включает два основных цеха. В одном работают с металлом. На огромном столе для плазменной резки кроят толстый, как броня, лист, а затем гнут и сваривают рамы, кронштейны и другие элементы. В смежном помещении происходит сборка: на раму крепят двигатель, трансмиссию, ходовую часть, кабину. Часть элементов вроде катков, колес, траков, панели приборов, кабины — покупная. Сегодня это нормальная практика, тем более что речь о мелкосерийном производстве, при котором, например, литейные цеха нерентабельны — слишком высокие трудо- и энергозатраты. Поэтому и завод, по большому счету, чистый, что немаловажно для предприятия посреди уральской пасторали.

Аппарат для плазменной резки металла толщиной до 10 см. То есть кроить можно хоть бронюАппарат для плазменной резки металла толщиной до 10 см. То есть кроить можно хоть броню © static.ngs.ru

Цех сборки: элемент ходовой части, дизель ЯМЗ-238 и желтая рама будущего трактораЦех сборки: элемент ходовой части, дизель ЯМЗ-238 и желтая рама будущего трактора © static.ngs.ru

После окраски рама пахнет, поэтому рабочий надел респираторПосле окраски рама пахнет, поэтому рабочий надел респиратор © static.ngs.ru

На заводе также делают навесное оборудование вместе с механизмами привода. В ассортименте — классические бульдозеры, плуги, корчеватели, рыхлители, траншеекопатели, болотоходы и специальные аппараты для мусорных полигонов. Сам по себе трактор Т-10ПМ относится к десятому тяговому классу, то есть развивает усилие на крюке не менее 10 тонн-сил.

— Это популярный класс тракторов: всё, что ниже, — в основном коммунальная техника, более высокие классы — это специализированные машины, — уточняет Денис. — Для нас это оптимальный размер.

Рыхлитель напоминает консервный ножРыхлитель напоминает консервный нож © static.ngs.ru

Я удивляюсь, как небольшой и, скажем прямо, малоизвестный завод тракторов находит клиентов.

— Нет ли такого, что люди боятся покупать технику производителя, о котором первый раз слышат? — спрашиваю я.

— Тракторы — это же не айфоны. Их покупатели образуют замкнутый мирок, где сильно сарафанное радио, — отвечает Денис. — Обычно клиенты видят ролики в ютьюбе, наводят справки у знакомых, которые уже используют наши тракторы, и принимают решение. Сейчас у нас не менее сотни активных клиентов, которые создают нам репутацию. Кроме того, мы переформатировали дилерскую сеть и работаем только с серьезными компаниями.

— Но всё-таки какой смысл связываться с маленьким производителем?

— У клиентов меньше головной боли. Мы отслеживаем историю каждой машины и при любых проблемах помогаем ему, иногда высылаем специалиста на место, — объясняет Денис. — У нас есть прямая заинтересованность в том, чтобы тракторы меньше ломались, и как только мы видим, что какой-то узел провоцирует рекламации, мы модернизируем или меняем его.

Цех позволяет собирать более дюжины машин в месяцЦех позволяет собирать более дюжины машин в месяц © static.ngs.ru

Объем производства колеблется, но не падает ниже трех тракторов в месяц. В теории можно выпускать ежемесячно и 15 машин, но такой спрос бывает при выполнении госконтрактов, а за них идет предсказуемая борьба. И последнее время приоритет отдается крупным заводам, которые, по словам Дениса, к его предприятию относятся весьма ревниво.

— Мы к тому же назвали предприятие Челябинский завод промышленных тракторов, что вызывает ассоциации с ЧТЗ, и поначалу это мешало. Сейчас я понимаю, что нужно было придумывать новый бренд. Но теперь нас узнали и отличают от ЧТЗ, так что мы остаемся верными марке ЧЗПТ, — добавляет директор.

Тракторист-испытательТракторист-испытатель © static.ngs.ru

В истории завода ЧЗПТ больше всего поражает мерность его развития: он, как Авраам Линкольн, идет медленно, но никогда не идет назад. Предприятие возникло без пафоса, без помощи госпрограмм или местных чиновников. Оно как бы проросло снизу, от земли. И России с ее постсоветской гигантоманией не хватает как раз таких вот небольших мобильных заводов, которые, если им не мешать, могут превратиться во что-то большее. В отличие от промышленных монстров, развращенных идеологией «государство нас не бросит», небольшие производители умеют выживать вопреки обстоятельствам. Проще говоря, умеют быть эффективными.

Стеллаж с подшипниками и ступицамиСтеллаж с подшипниками и ступицами © static.ngs.ru

В этой истории есть даже что-то характерное. Взять, например, соседнее село Султаново. Там бывший земляк, бизнесмен из Петербурга Камиль Хайруллин несколько лет назад решил дать родному месту новый импульс. Он начал строить дома и зазывать фермеров, обещая им поддержку. Но дело пошло со скрипом: султановцы отнеслись к инициативе прохладно (кое-кто враждебно), а приезжие фермеры зачастую страдали «комплексом иждивенца», рассчитывая, что богатый питерский дядя решит за них все проблемы. Полтора года назад инициатива почти заглохла, но в конце концов в Султаново осела пара из Екатеринбурга, занявшись сыроварением. Деньги в предприятие инвестировал Камиль, и появилась надежда, что на этот раз получится. Но хотя сыроварня развивается, а сами ребята вызывают уважение, взрывного эффекта не получилось: такие инициативы существуют в вязкой среде скептицизма и равнодушия. Почему?

На ЧЗПТ работают в основном люди среднего возраста — они более ответственныеНа ЧЗПТ работают в основном люди среднего возраста — они более ответственные © static.ngs.ru

Я хотел подытожить статью сентенцией, мол, виновата наша российская аморфность и неумение видеть перспективу. Впрочем, поговорив со случайными жителями села Саккулово, понял и еще кое-что: нужно делать скидку на их уклад. Они приспособились к этой среде и нашли себя. Они и не просили рабочих мест. Что же до завода — он для них является этаким дичком, который пророс на земле, где раньше пролегала удобная тропинка через бывшую ремзону. А сейчас здесь забор, за которым (в обывательском представлении) сидит приезжий капиталист и гребет деньги тракторной лопатой.

Базовый трактор со 180-сильным двигателем стоит около 7 миллионов рублей. Бульдозер — примерно на миллион большеБазовый трактор со 180-сильным двигателем стоит около 7 миллионов рублей. Бульдозер — примерно на миллион больше © static.ngs.ru

Люди не очень представляют, что творится за забором. И они не готовы играть по чужим правилам. Отношения между собственниками производств и рабочими всё же более отчужденные, чем между селянами. И последних это нередко обижает: им хочется преференций, свободного графика, исключительного статуса. Директору же важна стабильность результата, поэтому чрезмерные сантименты — путь в никуда.

Центр Саккулово: здесь есть один трехэтажный дом, но в основном вот такие панельки-карликиЦентр Саккулово: здесь есть один трехэтажный дом, но в основном вот такие панельки-карлики © static.ngs.ru

Пока Саккулово и Челябинский завод промышленных тракторов сосуществуют в режиме сватовства, присматриваясь друг к другу. Денису нравится расположение недалеко от Челябинска, симпатично само место. Жители же Саккулово хоть и прохладны, но негатива тоже не испытывают. Я спросил, например, не мешают ли им тралы (платформы, на которых возят трактора), но те ездят по отдельной дороге, поэтому особо не беспокоят.

Анастасия, менеджер завода, говорит, что у предприятия сложились вполне рабочие отношения с администрацией Саккулово, и заводчане стараются участвовать в жизни села, например, купили зеркальную стену для спортивного зала. Пока это взаимодействие точечное, но, кто знает, может быть, синергия возникнет со временем.

Я собираюсь уходить, когда Анастасия говорит Денису:

— Тут еще вопрос по поводу помощи школе.

— Я об этом не слышал, — поднимает брови Денис.

— Ну я тебе сейчас расскажу.

А за окном только что собранный трактор сдает задним ходом в парковочный слот у забора. На днях его заберет очередной покупатель.
Источник: https://74.ru/text/gorod/2021/03/16/69812345/

Челябинская область, ЧЗПТ, спецтехника, Б10ПМ
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    18.03.2108:55:36

    А где текст?

    #1228062
    • ЧЗПТ ЧЗПТ
      18.03.2109:00:38

      Выложили), сбой был какой-то). Хорошего дня)

      #1228064
  • Human RS Human RS
    18.03.2114:46:40

    Уважаемая пресс-служба ЧЗПТ уважьте пожалуйста и читателей нашего сайта, замените в вашей новостной публикации здесь мелкие фотографии на их более крупноформатные версии из того же источника, откуда вы сделали перепост. Более крупная версия там открывается по клику на фотографию.

    #1228094
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