На комбинате «Свезы» в Петербурге стартовало производство фанеры нового формата

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Петербургский комбинат «Свезы» начал производство и выпуск фанеры нового формата. Как сообщили в пресс-службе предприятия, фанера размером 5×11 футов (1525×3355 мм) оказалась особенно востребованной у клиентов строительной и транспортной отраслей.

Появление нового продукта обусловлено также ее высокой добавочной стоимостью. Автомобилестроители, к примеру, смогут снизить вес грузовых автоприцепов, а это будет удобно и для производителей трейлеров, и для грузоперевозчиков, поскольку они смогут перевозить больше груза. Строители смогут использовать новую фанеру при изготовлении «вертикальной» опалубки, необходимой при обустройстве зданий с высокими потолками, возведении лифтовых шахт, колонн и лестничных проемов.

В инвестиционный проект, связанный с запуском нового формата, в общей сложности было вложено порядка 150 млн рублей. Потребовалось частичное обновление производственных мощностей.

Были модернизированы один из горячих прессов, стопоукладчики шпона на различных этапах производства, траверсные тележки для перемещения передельной и готовой продукций. Кроме того, потребовалось приобретение нового высокотехнологичного оборудования. В частности, в январе на комбинате был введен в эксплуатацию второй CNC-станок для форматной резки фанеры. Его отличительная особенность заключается в способности производить операции с фанерными листами больших размеров (до 4000×1900 мм), толщиной до 100 мм и весом до 200 кг.