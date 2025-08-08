Первый в Сибири сканер пиломатериалов KnotInspector: KI-011 проходит опытную эксплуатацию в «Томике»

Команда KnotInspector за четыре дня установила сканер пиломатериалов на томском предприятии «Томик», которое специализируется на производстве игрушек, мебельного щита и деревянных заготовок. Пусконаладка была непростой и поделилась на два этапа. Второй этап возник из-за непредвиденных обстоятельств и команда повторно приехала из Петербурга в Томск. Всё, чтобы лично наладить корректную работу сканера и максимально оперативно запустить линию.

Уже три недели сканер проходит этап опытной эксплуатации. За это время были устранены критические замечания технолога, составлен детальный план доработок и успешно пройдены первые вызовы: сканер отлично обработал смену из некалиброванных заготовок с разбросом по толщине.

В процессе опытной эксплуатации остаются некоторые нарекания, но команда продолжает последовательно их устранять, чтобы обеспечить бесперебойную работу сканера на следующем этапе промышленной эксплуатации.

Технолог «Томика» уже доволен тем, как сканер справляется с ТУ, определяет дефекты и оптимизирует раскрой.

