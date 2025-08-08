Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Есть метка на карте сегодня 28
KnotInspector Производство

Первый в Сибири сканер пиломатериалов KnotInspector: KI-011 проходит опытную эксплуатацию в «Томике»

Команда KnotInspector за четыре дня установила сканер пиломатериалов на томском предприятии «Томик», которое специализируется на производстве игрушек, мебельного щита и деревянных заготовок. Пусконаладка была непростой и поделилась на два этапа. Второй этап возник из-за непредвиденных обстоятельств и команда повторно приехала из Петербурга в Томск. Всё, чтобы лично наладить корректную работу сканера и максимально оперативно запустить линию.

Уже три недели сканер проходит этап опытной эксплуатации. За это время были устранены критические замечания технолога, составлен детальный план доработок и успешно пройдены первые вызовы: сканер отлично обработал смену из некалиброванных заготовок с разбросом по толщине.

В процессе опытной эксплуатации остаются некоторые нарекания, но команда продолжает последовательно их устранять, чтобы обеспечить бесперебойную работу сканера на следующем этапе промышленной эксплуатации.

Технолог «Томика» уже доволен тем, как сканер справляется с ТУ, определяет дефекты и оптимизирует раскрой.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
  • Badassgoliath Badassgoliath
    08.08.2512:19:46

    Это чей сканер? Явно это нигде не сказано.

    #1304458
    • KnotInspector KnotInspector
      08.08.2512:38:00

      Что вы имеете в виду? Сканер нашего производства, офис и мастерская находятся в Петербурге

      #1304460
      • Badassgoliath Badassgoliath
        08.08.2513:07:08

        Сканер нашего производства, офис и мастерская находятся в Петербурге

        Вот про это я и спрашивал.      

        #1304465
    • Нет аватара exVHM.ru
      08.08.2513:06:35

      KnotInspector

      просто по-русски СучкоИнспектор — плохо звучит ))

      у них на сайте интересное видео анализа древесины… я и слов то таких не знал.

      Отредактировано: exVHM.ru~13:09 08.08.25
      #1304464
      • Нет аватара DimaY
        08.08.2514:40:39

        Эх… Был бы СучкоИнспектор, я бы к нему свою соседку отправил, она еще та…

        #1304468
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,