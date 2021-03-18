На Окской судоверфи заложили первый краболов-процессор для ГК «Русский Краб»

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18 марта на Окской судоверфи в г. Навашино состоялась закладка киля первого краболова-процессора проекта 5712P, строящегося в рамках программы инвестквот по заказу группы компаний «Русский Краб».

Ввести в эксплуатацию первый краболов-процессор планируется в 2023 году.

Проект 5712Р разработан компанией «Дамен Инжиниринг» (г. Санкт- Петербург) в соответствии с техническим заданием и при участии специалистов ГК «Русский Краб». Суда-процессоры будут оснащены инновационной фабрикой для переработки улова в готовую продукцию. В частности, предусмотрены гидравлические столы, морозильные шкафы с полуавтоматической загрузкой-выгрузкой, лифт для подачи продукции в трюм.

Планируется, что первый в серии процессор получит имя «Капитан Манжолин» в честь капитана-директора Крабофлота, капитана флота рыбной промышленности I ранга, Почетного гражданина города Владивостока Николая Платоновича Манжолина.

Краболов-процессор проекта 5712P — справка

Длина — 57,70 м

Ширина — 12,60 м

Автономность — 40 сут.

Скорость полного хода — 12,3 уз

Мощность главного двигателя — 1600 кВт

Мощность носового подруливающего устройства — 400 кВт

Вместимость экипажа — 32 чел.

Переработка и выпуск готовой продукции в сутки — 15 тонн

Объем морозильного трюма — 500 куб. м