На Окской судоверфи заложили первый краболов-процессор для ГК «Русский Краб»
18 марта на Окской судоверфи в г. Навашино состоялась закладка киля первого краболова-процессора проекта 5712P, строящегося в рамках программы инвестквот по заказу группы компаний «Русский Краб».
Ввести в эксплуатацию первый краболов-процессор планируется в 2023 году.
Проект 5712Р разработан компанией «Дамен Инжиниринг» (г. Санкт- Петербург) в соответствии с техническим заданием и при участии специалистов ГК «Русский Краб». Суда-процессоры будут оснащены инновационной фабрикой для переработки улова в готовую продукцию. В частности, предусмотрены гидравлические столы, морозильные шкафы с полуавтоматической загрузкой-выгрузкой, лифт для подачи продукции в трюм.
Планируется, что первый в серии процессор получит имя «Капитан Манжолин» в честь капитана-директора Крабофлота, капитана флота рыбной промышленности I ранга, Почетного гражданина города Владивостока Николая Платоновича Манжолина.
Краболов-процессор проекта 5712P — справка
Длина — 57,70 м
Ширина — 12,60 м
Автономность — 40 сут.
Скорость полного хода — 12,3 уз
Мощность главного двигателя — 1600 кВт
Мощность носового подруливающего устройства — 400 кВт
Вместимость экипажа — 32 чел.
Переработка и выпуск готовой продукции в сутки — 15 тонн
Объем морозильного трюма — 500 куб. м
Читайте также...
- Строительство судов на «Окской судоверфи»
- В Навашино спущен на воду третий сухогруз проекта RSD32M
- «Окская судоверфь» подписала контракт на строительство 5 сухогрузов проекта RSD59
18.03.2120:38:07