В Новосибирске открыт самый крупный за Уралом оптово-распределительный центр агропродукции

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Дан старт работе первой очереди оптово-распределительного центра «РусАгроМаркет-Новосибирск». Проект реализуется на территории новосибирского Промышленно-логистического парка и по масштабам представляет собой «целый городок логистических центров».

Формат рассчитан на клиентов любого масштаба — от фермера до крупного оптовика и дистрибьютора. Немаловажно, что это и новые рабочие места — только в первой очереди предполагается привлечь на работу не менее 900 человек с хорошим уровнем зарплаты. Продовольственный парк будет сильным интегратором, хорошим стимулом для развития деловых и производственных связей между сельхозпроизводителями, переработчиками, потребляющими сетями и организациями.

Сегодня в объект, занимающий более 100 тыс. кв. м., инвестировано более 8 млрд рублей, общий объём инвестиций оценивается в 16,5 млрд.

ОРЦ будет заниматься хранением, доработкой и оптовой реализацией свежей продукции (овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов). Выход на проектную мощность ОРЦ запланирован на 2022 год.

Общая площадь первой очереди новосибирского проекта составляет 103 тыс. кв. м. ОРЦ включает в себя два мультитемпературных и морозильный терминалы, а также павильоны для оптовой торговли, вспомогательные, технические здания и сооружения.

Предполагается, от реализации проекта с 2016 по 2030 год поступления в бюджет Новосибирской области превысят 8 млрд.

Сначалом работы пилотного ОРЦ в Новосибирске открываются новые возможности для всех участников продовольственного рынка — как для аграриев, так и для переработчиков, поставщиков готовых продуктов питания. А для государства это эффективный инструмент снижения импортозависимости. Уверен, что оптово-распределительный центр станет востребованным инструментом для поставщиков в реализации продукции и расширении географии сбыта, — прокомментировал генеральный директор холдинга «РусАгроМаркет» Богдан Григорьев.

Открытие ОРЦ в Новосибирске, по словам Богдана Григорьева, дает региону принципиально новые мощности по хранению и перераспределению продовольствия. Например, малые и средние производители расширят рынки сбыта за счет удобной транспортировки, увеличится срок хранения их продукции. Розничным торговым организациям, предприятиям ресторанного и гостиничного бизнеса будет проще выбрать поставщиков через электронную систему маркетплейс, где все зарегистрированные участники получат возможность отслеживать актуальные предложения онлайн и дистанционно оформлять доставку заказов.