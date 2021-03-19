Корм для кошек и собак начали производить в Томской области

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Томская компания «ЭКО-Групп» начала производство кормов для домашних животных, сообщает областная администрация. Продукцию компания поставляет на рынки Томска и других городов.

Компания приступила к организации производства сухих кормов для кошек и собак около трех лет назад. На строительство производственных корпусов, которые разместились на территории бывшей автобазы совхоза села Калтай Томского района, ушел год. Еще около полутора лет предприятие занималось изучением опыта зарубежных компаний, разработкой рецептуры и тестированием корма. Продавать свою продукцию компания начала в январе 2021 года.

«Сейчас мы добились стабильной рецептуры, имеем поставщиков качественного сырья. Самое главное — в нашем корме понятные ингредиенты, скрытых добавок нет», — сообщил директор предприятия Антон Хороших, добавив, что компания старается закупать сырье у сибирских поставщиков.На предприятии работает современная, оснащенная сертифицированным оборудованием лаборатория.

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В обладминистрации уточнили, что в производстве томских кормов используется дегидрированное мясо индейки от крупнейшего производителя продуктов для сельского хозяйства и пищевой промышленности Saria, и рис. Смесь витаминов и минералов по заказу предприятия изготавливает новосибирская компания «БиоПро».

Сейчас «ЭКО-Групп» производит около 10 тонн корма в месяц. Как отметил Антон Хороших, имеющиеся площадь и инфраструктура позволяют в будущем увеличить производство в 10 раз. «В перспективе, в течение пяти-семи лет, планируем занять около 5% российского рынка», — сказал он.

Продукция предприятия поставляется в зоомагазины Томска и других регионов страны. Также компания сотрудничает с питомниками, куда уже было бесплатно отправлено около пяти тонн корма.