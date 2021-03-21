Компания из Челябинской области выпустила новые модели пожарной техники

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Челябинский производитель пожарной техники с непрерывным циклом производства, расположенный в г. Миасс, выпустил и поставил в регионы РФ новые модели пожарной техники.

3 декабря 2020 года компания «Приоритет» передала для служб МЧС серию пожарно-спасательных автомобилей с инновационной установкой пожаротушения ГАРТ, обеспечивающей возможность выполнения отверстий в препятствиях гидроабразивной резкой, в том числе железобетонных, кирпичных, стальных, и тушение очага возгорания через подачу в эти отверстия мелкодисперсной воды.

Модель АПС 3,0-50 с насосом NP 3000, ёмкостью для воды объемом 3,0 м3 и пенобаком 180 м 3, изготовлена на шасси автомобиля КАМАЗ-43265 (колесная формула 4×4).

Новая модель стала четвертой в линейке выпускаемых заводом пожарно-спасательных автомобилей.

Ранее заводом был освоен выпуск АПС 3,0-50 на шасси КАМАЗ-43265 с насосом НЦПН40/100, АПС-3,0-40/4 на шасси Урал-NEXT-4320 и АПС-2,0-40/4 на шасси Урал-NEXT-4320.

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1 февраля 2021 года НГОК АК «АЛРОСА» и МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» были переданы две модели пожарной техники, выполненные для работы в экстремальных температурных условиях крайнего севера.

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В Якутию компании НГОК АК «АЛРОСА» был поставлен аэродромный пожарный автомобиль АА 8,0-60 на базе шасси КамАЗ 43118.

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В Красноярский край поставлена пожарная автоцистерна АЦ 8,0-40 на базе шасси УРАЛ 4320.

В настоящий момент завод выпускает шесть моделей аэродромных пожарных автомобилей, выполненных на шасси КАМАЗ, Урал и Iveco Trakker (новая модель АА 10,0-100 на шасси Iveco Trakker, выполненная в арктическом исполнении).

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В начале марта завод изготовил и поставил заказчику новую модель пожарного пеноподъемника ППП-48, выполненного на шасси крупнотонажного Iveco Trakker.

Новая модель предназначена для доставки к месту проведения работ боевого расчёта из 2-х человек и тушения крупных и серьезных пожаров на предприятиях ТЭК в резервуарах и резервуарных парках, сопровождающихся выбросами фонтанов горючих веществ и большой температурой горения.

Телескопическая пятисекционная стрела ППП-48 имеет возможность подачи огнетушащего вещества на высоту до 48 метров и расстояние до 90 метров.

Новая модель стала восьмой в линейке выпускаемых компанией моделей пожарно-высотной техники.

Ранее завод освоил выпуск семи моделей автоцистерн с лестницей (6 моделей АЦЛ, выполненных на шасси Урал 4320 и КМАЗ-43118 и одну автолестницу АЛ 52 на шасси КАМАЗ 6520).