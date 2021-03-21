Ход строительства Амурского ГХК в феврале 2021 года
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/E8XRZkuemNI
В рамках проекта строительства Амурского ГХК (СП СИБУРа и Sinopec) в феврале продолжились работы по погружению свай на участках строительства пиролиза и полимерных установок. Завершены работы по погружению свай под блок силосов на участке логистической платформы. Ведется строительство временных зданий и сооружений.
Выполняется монтаж 2 бетонно-растворных установок для нужд АГХК, которые при непрерывном режиме работы смогут производить более 5 тыс. куб. м бетона в сутки.
Готовность полевого офиса № 1, рассчитанного на 363 рабочих места, составляет 100%. На электроподстанции ПС-220 завершены работы по монтажу оборудования распределительных устройств.
Источник: https://youtu.be/E8XRZkuemNI
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