Ход строительства Амурского ГХК в феврале 2021 года

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В рамках проекта строительства Амурского ГХК (СП СИБУРа и Sinopec) в феврале продолжились работы по погружению свай на участках строительства пиролиза и полимерных установок. Завершены работы по погружению свай под блок силосов на участке логистической платформы. Ведется строительство временных зданий и сооружений.

Выполняется монтаж 2 бетонно-растворных установок для нужд АГХК, которые при непрерывном режиме работы смогут производить более 5 тыс. куб. м бетона в сутки.

Готовность полевого офиса № 1, рассчитанного на 363 рабочих места, составляет 100%. На электроподстанции ПС-220 завершены работы по монтажу оборудования распределительных устройств.