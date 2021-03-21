В Костромской области открыт новый завод холодильного оборудования компании «Брэндфорд»

© brandford.ru

Завод Brandford запускает первую очередь новой производственной площадки, расположенной в Костроме на улице Московской. Новый корпус на территории технопарка «Индустриальный» площадью 15 400 квадратных метров расположен на территории в 5,5 Га. Строительство продолжалось 2 года. Руководство завода поставило перед собой амбициозные задачи, которые выходят за рамки базовых требований в области производственной безопасности и охраны труда. Новая площадка — решение, которое удовлетворяет высоким ожиданиям продуктивности, производительности и качества.

Инвестиции составили 800 миллионов рублей. На полную мощность проект выйдет в 2023 году, когда откроется вся производственная площадка. Инвестиционный проект предусматривает создание 1300 дополнительных рабочих мест в Костромской области.

© brandford.ru

© brandford.ru

Компания «Брэндфорд» работает в Костромской области с 2006 года, на сегодняшний день здесь трудятся 800 человек. Предприятие выпускает торговое холодильное оборудование. В линейке — 23 модели, которые имеют более 70 модификаций. Среди клиентов компании крупные федеральные торговые сети.

© brandford.ru

© brandford.ru

Открытие новой площадки позволило выйти на кардинально новый уровень в технологиях производства, повысить качество и производительность, обеспечив исключительные для нашей отрасли условия труда.

На новой площадке большое внимание уделено разработке и производству новых продуктов. Новейшие технологии покраски, выравнивание производственных и вспомогательных потоков, усиление R&D департамента, а также системы автоматизации на производстве позволят увеличить выпуск до 40 тысяч изделий в год, обеспечив максимальное качество и контроль себестоимости продукции.

© brandford.ru

На производстве большое внимание уделено эргономике как одному из факторов, способствующих сохранению здоровья сотрудников. На новой площадке завода Brandford осуществляется регулярный мониторинг состояния рабочих мест — контроль температуры в помещении, воздуха, освещения, влажности и уровня шума. Новые рабочие места соответствуют всем современным стандартам в области охраны труда и здоровья сотрудников.

© brandford.ru