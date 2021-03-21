Газпром нефть разработала и внедрила новую цифровую систему управления арктической логистикой

© gazprom-neft.ru

Первая в мире цифровая система управления арктической логистикой «Капитан» «Газпром нефти» начала получать в автоматическом режиме данные с рейдового комплекса «Умба», который осуществляет перевалку арктической нефти компании в порту Мурманска. Новый модуль в 60 раз ускорил время получения и учета информации о запасах хранилища, повысив эффективность отгрузки премиальных сортов нефти ARCO и Novy Port. Автоматизированный учет данных плавучего нефтехранилища «Умба» в системе «Капитан» повысит скорость и качество планирования логистических операций, предоставит возможность контролировать перевалку сырья в онлайн режиме.

Инновационный проект «Капитан» разработан специалистами «Газпром нефти» для эффективного обеспечения круглогодичного бесперебойного вывоза арктических сортов нефти с Приразломного и Новопортовского месторождений компании. За счет внедрения системы «Капитан» «Газпром нефть» уже снизила удельные затраты на вывоз 1 тонны арктической нефти на 15%.

© gazprom-neft.ru

Ежемесячно через танкер-накопитель «Умба» отгружается около 1 млн тонн нефти сортов ARCO (Приразломное месторождение) и Novy Port (Новопортовское месторождение). «Капитан» координирует подход судов к нефтехранилищу, в том числе движение танкеров-отвозчиков, которые доставляют арктическую нефть конечным потребителям. Сегодня система в онлайн-режиме анализирует уже около 15 тыс. различных входных параметров, в том числе телеметрию с судов обеспечения и танкерного флота, информацию по фактическим и прогнозным глубинам, маршрутам судов и дрейфу льда. Каждые 15 минут система пересчитывает график движения танкеров и отгрузок нефти с терминалов, выбирая оптимальное решение из более чем 66,5 млн вариантов.

Интеграция данных комплекса «Умба» — это один из важных этапов развития системы «Капитан». Планируется, что на следующем этапе «Капитан» получит модуль распознавания космических снимков со спутников. Суда арктического флота станут полноценными участниками всей цифровой логистической экосистемы и смогут обмениваться в онлайн-режиме потоком данных. Это позволит «Капитану» оптимизировать затраты компании на всю логистическую цепочку, минимизировать воздействие судов на атмосферу за счет сокращения расхода топлива, сохраняя первозданную природу Арктики.