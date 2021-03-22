В Красноярск пришла первая партия новых троллейбусов
Стоимость каждой машины — 15 миллионов рублей.
Троллейбусы «Транс-Альфа» произведены в Вологде и вмещают 90 человек. Среди фишек нового троллейбуса — низкопольный салон, камеры видеонаблюдения, монитор для информирования пассажиров, а также USB-порты на поручнях для зарядки гаджетов. Всего ожидается 24 новых троллейбуса.
Троллейбусы проходят всю необходимую техническую ревизию, а водители — стажировку. Машины нового поколения, имеют автономный ход до 20 километров, так что могут работать даже при отсутствии контактной сети. Начинка электроникой — по высшему разряду. Предусмотрено всё для удобства маломобильных горожан.
eremin__krsk / Instagram.com
Читайте также...
- Три неоспоримых преимущества шоколадных подарков
- В Красноярском крае увеличен размер финансовой помощи на открытие собственного дела
- Бытовые кондиционеры «Бирюса»
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!