В Красноярск пришла первая партия новых троллейбусов

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Стоимость каждой машины — 15 миллионов рублей.

Троллейбусы «Транс-Альфа» произведены в Вологде и вмещают 90 человек. Среди фишек нового троллейбуса — низкопольный салон, камеры видеонаблюдения, монитор для информирования пассажиров, а также USB-порты на поручнях для зарядки гаджетов. Всего ожидается 24 новых троллейбуса.

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Троллейбусы проходят всю необходимую техническую ревизию, а водители — стажировку. Машины нового поколения, имеют автономный ход до 20 километров, так что могут работать даже при отсутствии контактной сети. Начинка электроникой — по высшему разряду. Предусмотрено всё для удобства маломобильных горожан.

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eremin__krsk / Instagram.com