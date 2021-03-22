ЧМК начал выпуск нового строительного профиля на рельсобалочном стане

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») приступил к выпуску нового вида строительного профиля — двутавровой балки 25Ш0. Балка стала 80-м профилем, освоенным на рельсобалочном стане.

Профиль имеет повышенную стойкость к ударам и динамическим воздействиям и используется для изготовления металлоконструкций при возведении панельных и каркасных зданий, а также при дорожном строительстве для возведения светошумовых панелей.Балка производится на ЧМК способом горячей прокатки. Новая продукция расширяет линейку ранее освоенного двутаврового профиля 25Ш1 и уже на первом этапе освоения показала соответствие требованиям ГОСТ Р 57837-2017.

«Мы следим за основными тенденциями и потребностями рынка, реагируем на запросы наших клиентов. Поэтому ЧМК постоянно расширяет линейку продукции и работает над её качественными характеристиками. Это касается не только двутавровых профилей, но и остальных видов продукции», — отметил директор производственной службы ПАО «ЧМК» Алексей Толстиков.

Рельсобалочный стан ЧМК — современное производство высококачественного фасонного и рельсового проката. На стане выпускаются различные типы рельсов, двутавровых балок, швеллеров и других профилей для строительства и машиностроения. В производстве используются последние мировые разработки в области прокатки, закалки, отделки и контроля качества проката.