Экспортные достижения машиностроения России в 2020 г.

Поставленные Египту пассажирские вагоны производства Тверского вагоностроительного завода © sun9-44.userapi.com

Экспортное машиностроение России оказалось одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, причиной чему стала совокупность факторов, главным образом связанных с динамикой спроса зарубежных стран. Тем не менее, и в непростых условиях 2020 г. состоялся целый ряд интересных экспортных достижений. Рассмотрим их подробнее. Товары, как обычно, идут в порядке убывания стоимости.

Экспорт жидкостных насосов (включая части) в 2020 г. вырос на 23% до 388 млн долл. Это второй результат в новейшей истории России, уступающий только рекорду 2008 г. (569 млн долл., очень крупная поставка в Казахстан, не исключена и ошибка).

© Фото из открытых источников

Экспорт электрических двигателей и генераторов в 2020 г. вырос на 26% до 348 млн долл. За период с 1994 г. более высоким был только экспорт в 2018 г. — 371 млн долл. Основной рост обеспечили сверхмощные генераторы переменного тока, поставленные в Бангладеш.

Экспорт фильтровального оборудования в 2020 г. вырос на 0,6% до 268 млн долл., немного улучшив прошлогодний исторический максимум.

Экспорт оборудования для переработки минеральных веществ в 2020 г. вырос на 19% до 200 млн долл. Это лучший результат как минимум за период с 1994 г. (более ранних данных нет), прежний пик равнялся 183 млн долл. в 2008 г.

Экспорт пассажирских вагонов в 2020 г. вырос в 2,5 раза до 194 млн долл. Это новый исторический рекорд, значительно превзошедший пик 2008 г. (79 млн долл.). Рост достигнут благодаря началу реализации мега-контракта с Египтом — поставки в его адрес составили 236 вагонов на 120 млн долл., ещё 21 вагон (неоснащённый) был поставлен на кооперационную площадку в Венгрии. Такой объём позволил России войти в тройку ведущих экспортёров пассажирских вагонов; для сравнения, показатель экспорта мирового лидера последних лет — Германии — составил 236 млн долл.

© Фото из открытых источников

Экспорт холодильного оборудования (не считая бытовые холодильники, но включая морозильники всех видов) в 2020 г. вырос на 15% до 194 млн долл. Третий год подряд обновляется исторический максимум. Наибольшую часть поставок формируют холодильные витрины (109 млн долл.), по которым шестой год подряд отмечается значительный прирост экспорта, на втором месте — морозильники ёмкостью менее кубометра (39 млн долл.).

Экспорт бензиновых двигателей в 2020 г. вырос на 43% до 145 млн долл. Это лучший результат как минимум с 1994 г., а скорее всего, и вообще (бензиновые двигатели не были заметной статьёй экспорта у СССР, а экспорт в СНГ в 1994 г. равнялся только 30 млн долл.). Благодаря калужскому заводу «Volkswagen» с 2018 г. появились крупные поставки в Европу, а завод «Mazda» во Владивостоке в 2019 г. начал отгрузки в Японию (в 2020 г. — 42 млн долл.). Кроме того, 33 млн долл. составил экспорт частей бензиновых двигателей.

Экспорт медицинских приборов и инструментов (кроме рентгеновской аппаратуры) в 2020 г. вырос на 21% до 104 млн долл. Четвёртый год подряд обновляется рекорд для новейшей истории России. Кроме того, ещё 48,8 млн долл. (+97%) составил экспорт устройств для механотерапии и дыхательной аппаратуры, что стало новым рекордом для современной России.

© Фото из открытых источников

Экспорт полупроводников в 2020 г. вырос на 56% до 102 млн долл. Это новый исторический максимум, значительно превзошедший пик 2018 г. (80 млн долл.). Основной рост обеспечили фотоэлементы, ставшие главной статьёй экспорта (49 млн долл., рост в 5,4 раза).

Экспорт паровых котлов в 2020 г. вырос в 2,6 раза до 94,3 млн долл. За период с 1994 г. более высоким был только экспорт в 2011-2013 гг. (до 130 млн долл.).

Экспорт машин для обработки почвы (сеялки, сажалки, рыхлители, бороны и пр., включая части) в 2020 г. вырос на 16% до 80 млн долл. Четвёртый год подряд обновляется максимум для современной России: до того экспорт не превышал 40 млн долл., а в середине 90-х годов — 5 млн долл. Поставки формируют в основном сеялки, части машин и бороны, заметны также культиваторы и плуги.

Экспорт электрооборудования для двигателей внутреннего сгорания в 2020 г. вырос на 4,8% до 77,2 млн долл., улучшив прошлогоднее достижение для периода с 1994 г. (более ранних данных нет).

Экспорт пневматического и электроинструмента в 2020 г. вырос на 10% до 69 млн долл. В новейшей истории России более высокими были только поставки 2012-2014 гг. (71-77 млн долл.).

Экспорт электрических изоляторов в 2020 г. вырос на 61% до 31 тыс. т. Это новый рекорд для периода с середины 90-х годов (более ранних данных нет), значительно превзошедший пик 2016 г. (20 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 56,8 млн долл. (+36%). Основной рост обеспечили поставки в Саудовскую Аравию и Бразилию.

Экспорт звукового оборудования (динамиков, микрофонов, наушников и т. п. ) в 2020 г. вырос на 5,7% до 41,6 млн долл. Это очередной рекорд для периода с середины 90-х годов (более ранних данных нет), рост идёт пятый год подряд, за это время поставки выросли почти вчетверо.

Экспорт огнетушителей в 2020 г. вырос на 13% до 851 тыс. штук. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 39,4 млн долл. (+99%).

Экспорт прицепов в 2020 г. вырос на 25% до 14,7 тыс. штук. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг. В стоимостном выражении экспорт составил 36,8 млн долл.

Экспорт карточек с чипами в 2020 г. вырос на 26% до 27,5 млн долл. Это лучший результат за последние 10 лет (рост четвёртый год подряд), однако в количественном выражении нынешние поставки примерно вдвое превышают уровень 2010 г.: 70 млн штук против 35 млн.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и Trade Map.