В России начали делать Isuzu ELF 8.0 с увеличенной грузоподъемностью

© s.auto.drom.ru

Компания Isuzu начала производить на своем заводе в Ульяновске новую модификацию малотоннажного грузовика ELF — ELF 8.0. Модель выпускают в трех версиях: в стандартной, с полным приводом и с газовым двигателем, работающим на сжатом метане (CNG)

В Isuzu говорят, что в сравнении с предшественником у новинки увеличена грузоподъемность — на 500 кг. Рама ELF 8.0 практически такая же, как и у старшего ELF 9.5: максимальная нагрузка на переднюю ось составляет 3,1 тонны, на задний мост — 5,9-6,4 тонны соответственно. Оснащается грузовик двумя моторами на выбор: 155-сильным турбодизелем объемом 5,2 литра, его крутящий момент достигает 419 Нм, либо же работающим на метане 4,6-литровым двигателем мощностью 130 л.с. Коробка передач шестискоростная механическая.

Цены на базовую дизельную версию NPR75 с задним приводом начинаются с 3 550 000 рублей, с полным — с 4 260 000 рублей. Стоимость метановой модификации стартует с 4 720 000 рублей.

Отметим, что производство грузовиков Isuzu на УАЗе по полному циклу началось в апреле 2014 года. На рамы ELF могут быть установлены различные надстройки: бортовые платформы, фургоны, двухуровневые эвакуаторы, автоцистерны, мусоровозы различных типов и другие.