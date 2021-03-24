Завершилась модернизация завода по производству чайной продукции в подмосковном Серпухове

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Модернизация завода по производству чайной продукции завершилась в Серпухове Московской области.

«Модернизацию линий по фасовке чайной продукции завершило предприятие„Универсальные пищевые технологии“. Установка нового современного оборудования позволила увеличить мощность производимой чайной продукции до 12 240 тонн в год. Объём инвестиций в реализацию проекта составил 75 млн. рублей», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Модернизация линии позволит создать 10 дополнительных рабочих мест. Всего на предприятии работает порядка 235 опытных сотрудников.

© msh.mosreg.ru

Предприятие входит в пятерку наиболее передовых предприятий чайной отрасли России. Оно было образовано в 2002 году как совместное российско-индийское предприятие, нацеленное на производство чая для массового потребления с использованием самых последних и лучших технологий доступных в чайной отрасли.

Предприятие «Универсальные пищевые технологии» выпускает продукцию под собственными торговыми марками, такими как «Золотая чаша» и «KIOKO», а также осуществляет контрактное производство чая и фасовку частных торговых марок.