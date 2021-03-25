В регионах открыты новые спортивные объекты часть 7 (2021г.)

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Свердловская область

г.Новоуральск

ФОК «Кедр Южный» начал свою работу 25 марта 2021 г.

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В новом ФОКе есть залы для единоборств и игровых видов спорта, тренажёрный зал, современные раздевалки, душевые, судейские комнаты и медицинский кабинет. Часть спортивного оборудования и инвентаря появится здесь позже.

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Малый спортзал © novouralsk.today

https://www.nov...ova-otkryli-fok ( открытие)

https://vk.com/sk_kedr_nvk (фото)

Костромская область

г. Нерехта

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в г. Нерехте 24 марта открыли физкультурно-оздоровительного комплекс с бассейном «Победа». Он построен в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта. Сегодня здесь уже начались первые занятия.

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В двухэтажном здании спортивного комплекса есть 25-метровый бассейн, пропускная способность которого составляет 40 человек в смену. Оборудованы раздевалки, душевые, медицинский кабинет. Физкультурно-оздоровительный комплекс соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным спортивным объектам.

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https://adm44.r...etail.php/42473

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Воронежская область

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В Ямном начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс «Салют». В новом ФОКе уже прошла первая тренировка воспитанников отделения дзюдо СШОР N33. После весенних каникул комплекс заработает в штатном режиме. Объект построили в конце 2020 года в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Спорт — норма жизни». Его стоимость — более 76 млн рублей, из которых более 42 млн рублей выделили из областного бюджета.

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ФОК «Салют» станет центром развития дзюдо, в спортивном зале уже уложены татами. Здесь планируется проводить соревнования, учебно-тренировочные сборы с участием воронежских и иногородних спортсменов, спарринги с представителями других регионов.

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https://www.gov.../-/~/id/7480190

https://voronej...pleks/92298090/