В регионах открыты новые спортивные объекты часть 7 (2021г.)
Свердловская область
г.Новоуральск
ФОК «Кедр Южный» начал свою работу 25 марта 2021 г.
В новом ФОКе есть залы для единоборств и игровых видов спорта, тренажёрный зал, современные раздевалки, душевые, судейские комнаты и медицинский кабинет. Часть спортивного оборудования и инвентаря появится здесь позже.
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Малый спортзал © novouralsk.today
https://www.nov...ova-otkryli-fok ( открытие)
https://vk.com/sk_kedr_nvk (фото)
Костромская область
г. Нерехта
в г. Нерехте 24 марта открыли физкультурно-оздоровительного комплекс с бассейном «Победа». Он построен в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта. Сегодня здесь уже начались первые занятия.
В двухэтажном здании спортивного комплекса есть 25-метровый бассейн, пропускная способность которого составляет 40 человек в смену. Оборудованы раздевалки, душевые, медицинский кабинет. Физкультурно-оздоровительный комплекс соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным спортивным объектам.
https://adm44.r...etail.php/42473
https://vk.com/...l-194656487_861
Воронежская область
В Ямном начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс «Салют». В новом ФОКе уже прошла первая тренировка воспитанников отделения дзюдо СШОР N33. После весенних каникул комплекс заработает в штатном режиме. Объект построили в конце 2020 года в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Спорт — норма жизни». Его стоимость — более 76 млн рублей, из которых более 42 млн рублей выделили из областного бюджета.
ФОК «Салют» станет центром развития дзюдо, в спортивном зале уже уложены татами. Здесь планируется проводить соревнования, учебно-тренировочные сборы с участием воронежских и иногородних спортсменов, спарринги с представителями других регионов.
https://www.gov.../-/~/id/7480190
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25.03.2107:59:33