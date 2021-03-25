Астраханский СРЗ начал строительство нового спасательного судна для ВМФ России

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На верфи филиала «Астраханский судоремонтный завод» АО «Центр судоремонта «Звёздочка» /входит в АО «Объединённая судостроительная корпорация/ состоялась торжественная церемония закладки спасательно-буксирного судна «Михаил Чеков», строящегося по заказу Министерства обороны РФ.

Спасательно-буксирное судно «Михаил Чеков» проекта 22870 (разработка нижегородского КБ «Вымпел») предназначено для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава; буксировки кораблей; тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме этого судно может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы.

СБС «Михаил Чеков» станет для астраханских корабелов седьмым судном в линейке проекта 22870. Головной буксир проекта «СБ-45» был передан Военно-Морскому флоту в 2014 году.

Характеристики судна: длина — 57 м, ширина — 14 м, водоизмещение наибольшее — 1605 т, скорость — 14 узлов.

Новое судно получило своё название в честь Михаила Чекова — офицера Черноморского флота, командира аварийно-спасательных отрядов, обеспечивших в годы Великой Отечественной войны подъём потопленных неприятелем судов и кораблей в акваториях черноморских портов.