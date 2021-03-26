«ПК Транспортные системы» поставила в Омск 29 троллейбусов «Адмирал»

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Российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) передал заказчику последние четыре троллейбуса «Адмирал» в Омск, таким образом, выполнив досрочно контракт на поставку 29 низкопольных машин.

Новая техника приобреталась в рамках участия в национальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), согласно которой 60% стоимости контракта финансируется из федерального бюджета, а остальные 40% - из регионального. Троллейбусы «Адмирал 6281» произвели на Энгельсском заводе электрического транспорта в Саратовской области (входит в «ПК Транспортные системы»).

«Приятно, что все больше городов активно участвуют в обновлении подвижного состава городского электротранспорта, эта тенденция набирает обороты благодаря эффективной государственной поддержке, — комментирует президент „ПК Транспортные системы“ Феликс Винокур. — В прошлом году мы уже поставили в Омск 33 „Адмирала“, теперь — еще 29. Подвижной состав троллейбусного парка города обновлен почти наполовину — исключительно „Адмиралами“. Мы высоко ценим оказанное нам и нашей продукции доверие со стороны региональной и местной власти. Уверен, что жители города и эксплуатирующая организация смогли оценить качество, безопасность, комфорт и надежность наших троллейбусов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в будущем».

Обновление подвижного состава позволило городу повысить эффективность транспортного обслуживание населения. Например, троллейбусные маршруты № 3 и № 4, на которых работают 33 «Адмирала», поставленных в Омск в прошлом году, являются магистральными. Транспорт на них работает с 06:00 до 23:00 с интервалом не более 10 минут в часы-пик, и не более 20 минут в обычное время. Поставка новой партии троллейбусов позволит сделать магистральным еще маршрут № 15.

Троллейбус «Адмирал 6281» не имеет аналогов на отечественном рынке. Используемые в обустройстве интерьера алюминиевые сплавы снижают его пожарную нагрузку, а также делают его эстетичным и долговечным. В данной модели применяются лучшие разработки «ПК Транспортные системы», используемые в производстве трамваев: обзорность, эргономичность, видеоконтроль посадки-высадки пассажиров, мониторинг дорожной ситуации — все, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров. «Адмирал 6281» имеет три широких дверных проёма, просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон. Также в троллейбусе установлены новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов и интегрированы современные системы климат-контроля, которые работают в автоматическом режиме. Троллейбус на 80% состоит из комплектующих российского производства и отличается наличием аварийного автономного хода. Общая пассажировместимость — 96 человек с наличием 33 сидячих мест. Максимальная конструктивная скорость— 70 км/ч.