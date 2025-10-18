MAX
Kотенко Cергей Новые заводы и цеха

В Энгельсе Саратовской области запущено производство газового оборудования

В Энгельсе новый цех по выпуску газорегулирующего оборудования — крупногабаритных и сложных газорегуляторных пунктов блочного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности Саратовской области.

В ведомстве отметили, что в цеху установили высокотехнологичное оборудование с числовым программным управлением. Его площадь — три тысячи квадратных метров.

«Компания „ПромГазСервис“ с 2013 года специализируется на выпуске промышленного газового оборудования и поставляет его в 40 регионов России и страны СНГ», — отметили в ведомстве.

Источник: glush.media

