В Энгельсе Саратовской области запущено производство газового оборудования
В Энгельсе новый цех по выпуску газорегулирующего оборудования — крупногабаритных и сложных газорегуляторных пунктов блочного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности Саратовской области.
В ведомстве отметили, что в цеху установили высокотехнологичное оборудование с числовым программным управлением. Его площадь — три тысячи квадратных метров.
«Компания „ПромГазСервис“ с 2013 года специализируется на выпуске промышленного газового оборудования и поставляет его в 40 регионов России и страны СНГ», — отметили в ведомстве.
