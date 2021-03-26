Северсталь выводит на рынок Ecochrome

цех покрытий металла №3 на Череповецком металлургическом комбинате © www.metalinfo.ru

Производство нового продукта, получившего название Ecochrome, стало возможным после реализации проекта по строительству и запуску в эксплуатацию цеха покрытий металла № 3 на Череповецком металлургическом комбинате. Стоимость проекта превысила 8 млрд рублей.

«95% покупателей Ecochrome — это зарубежные компании, производящие бытовую технику и товары народного потребления, преимущественно холодильники и стиральные машины. Но потенциал российского рынка проката с пассивацией на основе Cr3+ значительно шире — 3 млн т проката в год», — прокомментировал журналу МСС директор по техническому развитию и качеству компании Северсталь Петр Мишнев.

В цехе функционируют два агрегата: непрерывного горячего оцинкования № 4 и агрегат полимерных покрытий металла № 3. Плановая производительность АНГЦ-4 — 400 тыс. т в год, АППМ-3 — 200 тыс. т в год.

Отличительная особенность АНГЦ-4 от других агрегатов оцинкования — широкий диапазон толщин производимого проката: — от 0,3 до —3 мм. Есть возможность производства горячекатаного травленого оцинкованного проката в толщинах 2-3 мм; возможность нанесения различных пассивирующих покрытий. Агрегат может наносить как покрытие как на основе Cr6+, так и на основе Cr3+, а также цветные тонкие антикоррозионные покрытия валковым методом.