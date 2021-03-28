Из Москвы к горнолыжным курортам Подмосковья начал ходить новый туристический ретро-поезд «Яхрома»

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29 декабря 2020 года с Савеловского вокзала Москвы в первый рейс отправился туристический ретропоезд «Яхрома» к горнолыжным курортам Подмосковья.

Реставрация, модернизация и стилизация поезда, который ранее курсировал в Петербургском узле, проводилась в депо Петербург-Балтийский. Всего в составе поезда 8 воссозданных вагонов электропоезда серии ЭР2К. По мере востребованности, количество вагонов может быть увеличено до 10. Во время поездки пассажирам будут предлагаться горячие напитки, пирожки, снеки, печенье. Для удобства пассажиров в поезде организована продажа ски-пасс для пользования подъемниками на горнолыжных курортах. Кроме того, в каждом вагоне поезда предусмотрены специальные багажные полки для перевозки спортивного инвентаря (лыж и сноубордов). Проводники ретропоезда одеты в форменную одежду 80-х годов.

Для запуска туристического ретропоезда «Яхрома» холдингом «РЖД» проведена большая работа по подготовке пассажирской инфраструктуры. Так, на станции Яхрома был открыт новый железнодорожный вокзал. В современном здании общей площадью 180 кв. м размещены зал ожидания, билетная касса, санитарная комната, служебно-технические помещения, а также кафе, где пассажиры могут приобрести горячие и прохладительные напитки. В зале ожидания установлены информационные панели и билетопечатающий терминал. Для удобства маломобильных групп населения на вокзале предусмотрена необходимая инфраструктура: входы в здание оснащены пандусами, в санитарных комнатах установлено специальное оборудование. Учитывая большое число туристов, увлекающихся зимними видами спорта, перед входом в вокзал установлены подставки для снаряжения — лыж и сноубордов.

Помимо вокзала, железнодорожники построили новую низкую береговую платформу с современной навигацией, освещением и пандусом для маломобильных групп населения, а также выполнили комплекс работ по благоустройству прилегающей территории.

© b8.za.icdn.ru

© hsto.org

© b8.za.icdn.ru

© b8.za.icdn.ru

— «Идея запуска туристического поезда между Москвой и Яхромой, связана с возрождением лучших традиций 80-х годов, когда спортом занимались в каждой семье, в каждом дворе на спортивных площадках. Спорт — это то, что объединяло людей. В интерьере ретропоезда мы воссоздали ту особую спортивную атмосферу времени с помощью тематической атрибутики, спортивных агитплакатов и фотокартин», — отметил начальник дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» Антон Петров на торжественном мероприятии, приуроченном к первому рейсу ретропоезда «Яхрома».

© b8.za.icdn.ru

Поезд «Яхрома» будет курсировать в зимнее время, в период работы горнолыжных курортов. Отправление поезда (кроме понедельника) ежедневно с Савеловского вокзала Москвы до станции Яхрома, с остановкой на платформе Турист, далее пассажиров до горнолыжных курортов «Волен», «Яхрома» и «Сорочаны», а также до горнолыжного клуба Леонида Тягачёва будут доставлять ретроавтобусы марки «Икарус».

© b8.za.icdn.ru

© hsto.org

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