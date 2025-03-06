Исторический рекорд. За 2024 год Москву посетили 26 млн туристов

Рекордные 26 млн — это на 3% больше, чем в 2019 году (самом успешном для мировой туристической отрасли) и на 1,5 млн больше, чем в 2023 году. 23,3 млн — поездки из регионов РФ, а 2,7 млн — поездки из других стран.

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Треть внутреннего турпотока — это гости из регионов Центрального федерального округа, еще 17-18% составляют туристы из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края, Татарстана и Свердловской области. Чаще стали приезжать в Москву граждане Китая, Индии, стран СНГ, Ближнего Востока. Китай на первом месте — более 429 тысяч поездок.

Средняя загрузка гостиниц составила 78%, а во время крупных мероприятий — более 90%. Всего за 2024 год было открыто 11 новых гостиниц на более чем 1200 номеров.

Оборот туристско-экскурсионного потребления — 1,6 трлн рублей. От туристической отрасли в бюджет Москвы дополнительно поступит 225 млрд рублей. Средства помогут сделать город еще комфортнее для жителей и привлекательнее для гостей.

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