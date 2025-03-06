Исторический рекорд. За 2024 год Москву посетили 26 млн туристов

Исторический рекорд. За 2024 год Москву посетили 26 млн туристовСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Рекордные 26 млн — это на 3% больше, чем в 2019 году (самом успешном для мировой туристической отрасли) и на 1,5 млн больше, чем в 2023 году. 23,3 млн — поездки из регионов РФ, а 2,7 млн — поездки из других стран.
Треть внутреннего турпотока — это гости из регионов Центрального федерального округа, еще 17-18% составляют туристы из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края, Татарстана и Свердловской области. Чаще стали приезжать в Москву граждане Китая, Индии, стран СНГ, Ближнего Востока. Китай на первом месте — более 429 тысяч поездок.
Средняя загрузка гостиниц составила 78%, а во время крупных мероприятий — более 90%. Всего за 2024 год было открыто 11 новых гостиниц на более чем 1200 номеров.
Оборот туристско-экскурсионного потребления — 1,6 трлн рублей. От туристической отрасли в бюджет Москвы дополнительно поступит 225 млрд рублей. Средства помогут сделать город еще комфортнее для жителей и привлекательнее для гостей.
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум или Sponsr. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
06.03.2517:14:54
07.03.2510:32:08
07.03.2512:34:09