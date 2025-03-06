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Ivan_82 06 марта 2025, 15:30 296 Статистика

Исторический рекорд. За 2024 год Москву посетили 26 млн туристов

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Рекордные 26 млн — это на 3% больше, чем в 2019 году (самом успешном для мировой туристической отрасли) и на 1,5 млн больше, чем в 2023 году. 23,3 млн — поездки из регионов РФ, а 2,7 млн — поездки из других стран.

 © www.mos.ru

Треть внутреннего турпотока — это гости из регионов Центрального федерального округа, еще 17-18% составляют туристы из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края, Татарстана и Свердловской области. Чаще стали приезжать в Москву граждане Китая, Индии, стран СНГ, Ближнего Востока. Китай на первом месте — более 429 тысяч поездок.

Средняя загрузка гостиниц составила 78%, а во время крупных мероприятий — более 90%. Всего за 2024 год было открыто 11 новых гостиниц на более чем 1200 номеров.

Оборот туристско-экскурсионного потребления — 1,6 трлн рублей. От туристической отрасли в бюджет Москвы дополнительно поступит 225 млрд рублей. Средства помогут сделать город еще комфортнее для жителей и привлекательнее для гостей.

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Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/12440050/

туризм, статистика, итоги, Москва,
  • Нет аватара termometrix
    06.03.2517:14:54

    «Не сразу все устроилось,

    Москва не сразу строилась,

    Москва слезам не верила,

    А верила любви.

    Снегами запорошена,

    Листвою заворожена,

    Найдет тепло прохожему,

    А деревцу — земли."

    ----------------------------

    «Песня плывет,

    Сердце поет —

    Эти слова

    О тебе, Москва!"

       

    Отредактировано: termometrix~17:20 06.03.25
    #1297939
  • Нет аватара vajo
    07.03.2510:32:08

    А как это количество считают?

    А приезжаю на машине, снимаю квартиру и никто про меня не знает. И таких туристов немеряно. Как считают тогда?

    #1297972
    • Нет аватара nabludatel71
      07.03.2512:34:09

      Тут 2 базовых варианта.

      1) Берётся официальное статнаблюдение — например, число уникальных заселений в гостиницы и другие средства размещения за период — и объявляется числом туристов. Кто за пределами этого мониторинга, пренебрегаем, всё охватить невозможно.

      2) Разрабатывается методика подсчёта показателя «число туристов». Он складывается из уникальных заселений, разницы между авиа и ж/д пассажиропотоком в населённый пункт и числом заселений, 10% фонда сдающегося посуточно жилья и ещё каких-то показателей. Всё это с поправками, расчётными коэффициентами (индивидуальными для регионов) и т. д. Итог тоже будет числом туристов, его тоже может вести серьёзное ведомство (типа Росстата).

      В общем-то, все показатели, у нас и за рубежом, делаются так.

      #1297989
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