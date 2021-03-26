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Судостроение и судоходство

В Петербурге на Адмиралтейский верфях спущена на воду новая подлодка для ВМФ России

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Сегодня на Адмиралтейских верфях (входят в состав ОСК) прошла торжественная церемония спуска на воду большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3 для Военно-морского флота России.

Самоотверженный труд всех участников строительства отметил генеральный директор предприятия Александр Бузаков: «Впереди корабль ждут швартовные, заводские и государственные испытания. Хочется заверить командование Военно-морского флота, что коллектив верфей готов к созданию новых серий и новых подводных лодок»!

Знаменательным событием для Военно-морского флота России назвал спуск подводной лодки «Магадан» начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения — заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин: «Коллектив Адмиралтейских верфей вновь продемонстрировал свой высочайший профессионализм. Я уверен, что строительство данной серии завершится в срок, и корабли, вошедшие в состав Тихоокеанского флота будут успешно решать все поставленные перед ними задачи».

«Магадан» — третья подводная лодка серии, строящейся на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года. Первый корабль, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Спуск четвертой подводной лодки «Уфа» запланирован на конец текущего года.

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года, что стало продолжением реализации долгосрочного плана Министерства обороны России по восстановлению боевой готовности Военно-морского флота страны и программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок.

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Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения обеспечивают: оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение. Адмиралтейские верфи являются безусловным лидером строительства субмарин данного класса, а также ведут их гарантийное и послепродажное обслуживание.

Также на Адмиралтейских верфях всего за шесть лет, с августа 2010 по ноябрь 2016 года, построена серия подводных лодок данного проекта для Черноморского флота. Начиная с 2014 года предприятие передавало ВМФ РФ по два корабля ежегодно.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания — 45 суток, предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, — 7 500 миль; надводное водоизмещение — 2 350 м³; количество торпедных аппаратов — 6. Скорость подводного хода — 18 узлов. Экипаж — 52 человека.

 © sun9-72.userapi.com

 © sun9-56.userapi.com

https://vk.com/...-101090476_5180

Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/n...-dlya-tikhookeanskogo-flota-rossii/

Санкт-Петербург, ОСК, Адмиралтейские верфи, ДЭПЛ, машиностроение, Минобороны, ВМФ, Тихоокеанский флот
  • Нет аватара Диман
    26.03.2114:51:30

    Есть же более совершенные дизель-электрические лодки «Лада». Насколько мне известно там проблемы с производством комплектующих, которые почему-то не решают.

    #1228756
    • Нет аватара vlTepes
      26.03.2115:49:14

      Есть же более совершенные дизель-электрические лодки «Лада».

      Их доводят. Кроме «Санкт-Петербурга» на котором вытаскивают косяки, еще две лодки строятся и еще на три подписаны договора.

      Т.е. пока доводят проект 677 строится отработанный проект 636, осталось 3 лодки построить.

      Новых заказов на 636 от ВМФ не планируется — только 677 и следующая лодка с ВНЭУ

      #1228757
      • Seriomilander Seriomilander
        26.03.2116:02:19

        "Новых заказов на 636 от ВМФ не планируется" - последняя лодка была заказана совсем недавно:

        https://tass.ru/armiya-i-opk/9286071

        13-ая «Варшавянка», вероятно, пойдет на БФ и с большой вероятностью будет иметь пару, так что новые заказы ещё возможны…

        #1228759
    • exhausted1987 exhausted1987
      26.03.2115:54:13

      Если бы ждали, пока на серийной Ладе отработают новые системы и механизмы, то ТОФ еще долго бы обновления подплава ждал. А так уже считай три лодки готово.

      Модернизированный 636 проект тоже весьма годен и до сих пор актуален.

      #1228758
  • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
    26.03.2116:45:39

                

    #1228762
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