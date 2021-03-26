В Петербурге на Адмиралтейский верфях спущена на воду новая подлодка для ВМФ России

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Сегодня на Адмиралтейских верфях (входят в состав ОСК) прошла торжественная церемония спуска на воду большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3 для Военно-морского флота России.

Самоотверженный труд всех участников строительства отметил генеральный директор предприятия Александр Бузаков: «Впереди корабль ждут швартовные, заводские и государственные испытания. Хочется заверить командование Военно-морского флота, что коллектив верфей готов к созданию новых серий и новых подводных лодок»!

Знаменательным событием для Военно-морского флота России назвал спуск подводной лодки «Магадан» начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения — заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин: «Коллектив Адмиралтейских верфей вновь продемонстрировал свой высочайший профессионализм. Я уверен, что строительство данной серии завершится в срок, и корабли, вошедшие в состав Тихоокеанского флота будут успешно решать все поставленные перед ними задачи».

«Магадан» — третья подводная лодка серии, строящейся на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года. Первый корабль, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Спуск четвертой подводной лодки «Уфа» запланирован на конец текущего года.

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года, что стало продолжением реализации долгосрочного плана Министерства обороны России по восстановлению боевой готовности Военно-морского флота страны и программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок.

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Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения обеспечивают: оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение. Адмиралтейские верфи являются безусловным лидером строительства субмарин данного класса, а также ведут их гарантийное и послепродажное обслуживание.

Также на Адмиралтейских верфях всего за шесть лет, с августа 2010 по ноябрь 2016 года, построена серия подводных лодок данного проекта для Черноморского флота. Начиная с 2014 года предприятие передавало ВМФ РФ по два корабля ежегодно.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания — 45 суток, предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, — 7 500 миль; надводное водоизмещение — 2 350 м³; количество торпедных аппаратов — 6. Скорость подводного хода — 18 узлов. Экипаж — 52 человека.

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