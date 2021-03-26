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Новые заводы и цеха

В Московской области запущено производство ЭВМ

 © riamo.ru

В Красногорске Московской области выпущена первая электронно-вычислительная машина российской сборки на предприятии компании «Депо Компьютерс».

Данная ЭВМ работает на отечественном сервере, оснащённом российским процессором «Эльбрус».

Месяц назад компания получила заключение Минпромторга на первую ЭВМ на российском рынке с отечественными процессорами. Сейчас планируется развивать это направление, запускать в промышленную эксплуатацию и переводить госзаказчиков на полностью российские машины, которые отвечают требованиям технологического суверенитета и импортонезависимости.

За год здесь будут производить более 25 тысяч серверных и 320 тысяч компьютерных систем. Сегодня «Депо Компьютерс» готовит широкий модельный ряд серверов и систем хранения данных на базе процессоров семейств «Эльбрус» и «Байкал».

Выход в массовое производство ожидают во втором полугодии 2021-го.

 © riamo.ru

По словам гендиректора компании Дмитрия Черкасова, в настоящее время «Депо Компьютерс» занимается реализацией сразу четырёх проектов по развитию устройств, созданных на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал».

"В Минпромторге для нашей компании выделили субсидию в размере 2,5 миллиарда рублей, что для нас очень серьезно. Это на пять лет по четырем проектам развития наших устройств на российских процессорах", — рассказал Дмитрий Черкасов.

В дальнейшем компания планирует выпускать серверы, коммутаторы, блоки питания, консоли управления российского производства.

Отмечается, что основным преимуществом российской техники станет безопасность данных. Иностранным хакерам будет намного сложнее взломать базы данных, если все они будут храниться на российских серверах.

Компания «Депо Компьютерс» является лидером в IT-отрасли и занимает первое место в России среди российских производителей серверов. Кроме того, это одно из флагманских предприятий Красногорска, на котором работает около 400 высококвалифицированных специалистов.

Компания внесена в список системообразующих организаций России в отрасли «Радиоэлектронная промышленность».

 © 360tv.ru

 © 360tv.ru

 © 360tv.ru

 © riamo.ru
Источник: https://riamo.ru/article/485133/and...j-sborki-kompanii-depo-computers.xl

электроника, Эльбрус, Московская область, импортозамещение
  • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
    26.03.2118:44:19

          Отличная новость! Поздравляю всех причастных от души! А еще 10 лет назад эта затея была несбыточной мечтой для российского бизнеса. Помню, как снимал в Москве спецрепортаж о русских лаптопах.

    #1228774
  • Нет аватара adlik
    26.03.2119:22:28

    Аж не верится, неужели

    #1228779
  • Нет аватара Zzepp
    26.03.2119:36:10

    Честно говоря, туманная немного статья.

    В Красногорске Московской области выпущена первая электронно-вычислительная машина российской сборки на предприятии компании «Депо Компьютерс».

    «Первая российской сборки» в каком плане? Что именно «Депо» в Россию сборку перенесло? Или что от «Депо» это первая машина на «Эльбрусе»? Потому что иначе это, конечно, будет не совсем правда: в России очень немало собирают ЭВМ — в частности на «Эльбрусах"

    Данная ЭВМ работает на отечественном сервере, оснащённом российским процессором «Эльбрус».

    Ну это лучше как-то поправить. В плане «ЭВМ работает на сервере»   .

    #1228780
  • Нет аватара старпом
    26.03.2120:27:24

    Хорошие новости сегодня!    

    Побольше бы таких.

    #1228783
  • Нет аватара Сергей К.
    26.03.2120:56:12

    Похоже, фирма не производит электронику, не занимается разработкой электроники или электронных компонентов, а осущестляет сборку компьютеров и компьютерного оборудования.

    Новости безусловно плюс. Конечно кто-то должен собирать компьютеры с «Эльбрусами». Но всеобщее ликование я не понял.

    Судя по имеющимся вакансиям ни о каких «400 высококвалифицированных специалистах» речи тут не идет.

    P. S. Судя по фотографиям фирма не особо заморачивается насчет защиты от статического электричества. Как человека проработавшего на производстве электроники почти 20 лет, меня это немного шокирует. Замечу, что по оценкам многих фирм до четверти-трети всех отказов электроники происходит именно от повреждения статическим электричеством. Коварство же заключается в том, что произойти отказ может спустя большое время после тестирования. И вот из-за таких нерадивых сборщиков виноват окажется «Эльбрус».

    Отредактировано: Сергей К.~21:30 26.03.21
    #1228784
    • Нет аватара Захарка
      26.03.2121:49:55

      Про «Депо» вы, видимо, не в курсе. Они не только разработкой и проектированием занимаются, но и создание собственных системных плат.

      P. S. А в чем заключается в вашем понимании защита от статического электричества? К яйцам сборщика металлическую цепь для заземления привязывается что ли?

      #1228786
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