НПО «Сплав» представило новые управляемые реактивные снаряды для РСЗО 9К515 «Торнадо-С»

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Головное предприятие по разработке реактивных систем залпового огня наземного и морского базирования — научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева (входит в холдинг «Технодинамика») — на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» наглядно продемонстрировало строение своих новых высокотехнологичных снарядов для РСЗО 9К515 «Торнадо-С».

Новинкой экспозиции НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева стал высокоточный управляемый реактивный 300-мм снаряд для РСЗО «Торнадо-С» с дальностью полета до 120 км: 9М544 с кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Новый снаряд имеет массогабаритные характеристики штатных снарядов для РСЗО «Смерч», но при этом значительно конструктивно отличается. Классический реактивный снаряд имеет штифт у основания, а направляющая имеет винтовой паз. Это обеспечивает вращение снаряда при выходе из направляющей и стабилизацию полета. Стабилизацию нового снаряда обеспечивает хвостовой блок, а управляется он четырьмя крыльями в носовой части.

Хвостовой блок 300 мм управляемого реактивного снаряда для РСЗО "Торнадо-С" © opt-1566624.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

В снаряде 9М544 применяется система управления на базе бесплатформенной инерциальной навигационной системы СН398 от научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени Н.А. Пилюгина.

Система управления на базе БИНС (СН398) © opt-1566624.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

В состав системы управления входят высокотехнологичные устройства, которые изначально создавались для космической промышленности. Например, блок измерения угловой скорости с акселерометром (БИУС) предназначен для работы в составе комплексов управления движением космических аппаратов.

Блок измерения угловой скорости с акселерометрами (БИУС) © opt-1566624.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

Генеральный директор НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева Александр Смирнов рассказал корреспонденту Mil.Press Военное, что представленный на форуме «Армия-2020» снаряд стал первым в линейке управляемых, что открывает перед артиллерийскими подразделениями новые возможности. «Система позволяет в режиме одиночного огня разводить управляемые снаряды по различным удаленным друг от друга точкам и поражать цели с высокой точностью», — сообщил руководитель предприятия.