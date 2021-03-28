В Магнитогорске и Нижнем Тагиле на маршруты вышли новые трамваи производства «УКВЗ» и «Уралтрансмаш»

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В ноябре и декабре 2020 года в Магнитогорске на линию вышли 9 новых трамваев модели 71-623-02 производства «УКВЗ».

В 2018 году Магнитогорск впервые за 10 лет получил 15 новых трамваев модели 71-623-02, в 2019 в город поступило еще 15 вагонов модели 71-623-02.

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В марте 2021 года стало известно, что Магнитогорск закупает шесть новых трамвайных кузовов (общая стоимость 48,5 млн руб.), которые будут установлены на старые тележки.

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В ноябре 2020 в Нижнем Тагиле на линию вышли три трамвая модели 71-415 производства АО «Уралтрансмаш».

Отгрузка первого трамвая заводом «Уралтрансмаш» состоялась 24 ноября 2020 года.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

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