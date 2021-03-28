Российские компании запустили в производство новые модели полуприцепов-бензовозов

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Как сообщила пресс-служба компании «УралСпецТранс», завод разработал и освоил выпуск новой модели 2-осной сорокакубовой полуприцеп-цистерны ППЦ 40-24Д-3 УСТ 9465, предназначенной для перевозки ГСМ.

Цистерна чемоданного типа состоит из трех изолированных секций объемом объемом 21, 12 и 7 м3 и одной резервной объемом 2 м3.

Новая модель стала девятой моделью в линейке, выпускаемых заводом рамных двухосных полуприцеп-цистерн с цистернами емкостью от 31 до 42 м3 .

© Фото из открытых источников

В настоящий момент завод выпускает двухосные полуприцеп-цистерны для ГСМ с объемом цистерн от 17 до 42 м3, а также трехосные полуприцеп-цистерны с объемом цистерн от 25 до 45 м3.

© graz.ru

© graz.ru

В первой половине марта завод ГРАЗ выпустил новую модель алюминиевого полуприцепа с пятисекционной цистерной объемом 38 м3, установленной на четырехосной тележке.

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