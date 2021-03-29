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Репортаж о холдинге «Традиция-К» — крупнейшем в стране производителе строительных гидромолотов

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/pflsAyaownk

Репортаж о производственных площадках холдинга «Традиция-К» — ведущем в стране производитееь навесного гидравлического оборудования, основных участках и цехах, сервисном центре, конструкторском отделе, где разрабатывают гидромолоты нового поколения.
Источник: https://youtu.be/pflsAyaownk

Москва, Традиция-К, машностроение
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