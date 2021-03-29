АВТОТОР выпустил первую партию автомобилей с газомоторной силовой установкой

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Калининградский завод АВТОТОР приступил к производству коммерческих автомобилей Hyundai HD 78 с газомоторной силовой установкой.

В конце 2020 года стартовало «пилотное» производство. В настоящее время первая партия автомобилей с газомоторной силовой установкой сошла с конвейера завода.

Проект по созданию газомоторных модификаций грузовиков Hyundai реализуется в научно-техническом партнерстве компаниями АВТОТОР, Hyundai Motor Company (HMC) и «РариТЭК» (г. Набережные Челны, Татарстан).

На производственной площадке АВТОТОР в поселке Переславское Зеленоградского городского округа Калининградской области. Производственная линия была оснащена дополнительным оборудованием. На конвейере организован участок опрессовки топливных магистралей, участок сборки газобаллонного оборудования. Установлена газозаправочная станция.

В процессе разработки автомобиля с RnD центром компании HMC были согласованы существенные конструктивные изменения, включая двигатель, топливную аппаратуру, блок управления двигателем, взаимодействие с тормозной системой и т. д.

В рамках реализации проекта по серийному выпуску автомобилей Hyundai HD 78 на компримированном природном газе АВТОТОР освоил производство новой модификации шасси CNG. На производстве автомобили оснащаются силовым агрегатом Yuchai и газобалонным оборудованием, разработанным российской компанией «РариТЭК».

Новая модель имеет колесную базу 3 775 мм, рядный 4-цилиндровый двигатель (4 214 куб.см.) мощностью 133 л.с., два газовых баллона с геометрическим объемом 320 л (или 74-93 куб.м. КПГ). Для большей безопасности установлена система курсовой устойчивости (VDC). VDC противодействует опрокидыванию, регулирует тяговые и тормозные усилия, в том числе помогает при экстренном торможении и движении на подъёме.

На газовых грузовиках Hyundai применяются баллоны 3-го типа (аллюминиевый лейнер, армированный непрерывными волокнами, пропитанными смолой), которые гарантируют безосколочность при их разрушении, так как способны выдерживать давление в 3 — 3,5 раза выше рабочего и более 15 тысяч заправок (то есть пробег до 4,5 млн км).

Задача внедрения техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, относится к числу приоритетных для транспортного комплекса Российской Федерации.

Основные преимущества автомобилей с газовой силовой установкой, где в качестве топлива используется сжатый метан — экономичность и экологичность:

— уменьшение себестоимости перевозок за счет меньшей цены природного газа. По данным на 2020 год, средняя цена метана ниже цены на дизельное топливо от 2,5 до 3 раз;

— снижение выбросов токсичных веществ. Компримированный природный газ (КПГ) является экологически безопасной альтернативой классическому жидкому топливу, выброс углекислого газа при его использовании сокращается в 2-3 раза, угарного — в 10 раз;

— повышение срока эксплуатации транспортных средств в 1,5 раза;

— устойчивость к низким температурам.

Коммерческие автомобили Hyundai выпускаются на заводе АВТОТОР по полному циклу производства со сваркой и окраской кабин. Для этого был подготовлен новый цех сварки, проведена коренная модернизация линии окраски.

Непосредственно на заводе АВТОТОР коммерческие автомобили оснащаются широкой гаммой универсальных и специализированных надстроек — для этого на предприятии создана отдельная конвейерная линия по производству и монтажу надстроек.