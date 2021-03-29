«Полема» начала производство порошков для 3D печати для авиа- и морских двигателей

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АО «ПОЛЕМА» (входит в ПМХ) стало первой отечественной компанией, которая произвела и поставила заказчику синтезируемые материалы для 3D-печати, получившие разрешение на использование в морском и авиадвигателестроении.

ПОЛЕМА изготовила и поставила заказчику металлопорошковые композиции на основе кобальта и железа для 3D-печати (сплавы марки Х15Н5Д4Б и КХ28М6) деталей судовых и авиадвигателей. Эти порошки стали первыми российскими синтезируемыми материалами, вошедшими в ограничительные перечни материалов как для морского, так и авиадвигателестроения.

Включение порошков в ограничительные перечни позволит производителям газотурбинных двигателей отказаться от материалов зарубежного производства и поддержит государственную программу импортозамещения.

«В конце прошлого года было получено положительное заключение экспертов на использование наших порошков в газотурбинных двигателях морского назначения. Ранее наши порошки получили разрешение на применение в производстве авиационных двигателей. Это важный шаг в развитии аддитивного производства в России», — отметил управляющий директор АО «ПОЛЕМА» Алексей Филиппов.

ПОЛЕМА является крупнейшим в России производителем порошков для 3D-печати. На предприятии действует установка вакуумного распыления для получения порошков с минимальным содержанием кислорода и других примесей. В состав парка оборудования также входят установки ситовой и воздушной классификации, позволяющие повысить производительность по рассеву целевых фракций, и установка сфероидизации, служащая для снижения вредных примесей.